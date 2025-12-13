中市大業國中30週年校慶 昂然而立再寫精彩新頁

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市立大業國中今(13)日舉行創校30週年校慶活動，除了邀請國軍娃娃舞、文華高中舞蹈班、僑泰中學舞獅隊、明道中學儀隊、新民高中TDC熱舞社、嶺東高中熱舞及戰鼓社、SoulBrat Kids等團隊演出之外，睽違多年的園遊會也將在七八年級各班師生精心準備之下重新登場。此外，學校也精心籌畫「大業智慧王」、「藝齊FUN大業」、「師生藝文展」等動靜態活動，在全校師生、家長及校友共襄盛舉下，校園歡聲雷動、熱鬧滾滾。

▲贈感謝狀予文華高中校長黃偉立與舞蹈班學生。

台中市政府教育局表示，市長盧秀燕重視教育，為了學生更好的學習環境，盧市長上任後爭取補助及自籌款項，挹注大業國中相關教育經費包括戶外球場整修、老舊廁所整建工程；完成STEAM教育空間工程、生活科技教室設備擴充；更新監視系統、興建力學樓無障礙電梯。另，也完成川堂、天井區地坪暨地下室停車場整修，整建南面籃球場及業新樓專科教室及地坪工程，並補助完成「班班有書包櫃」、駿業樓頂樓防水隔熱工程、業新樓地下室老舊廁所改建、運動場草皮整建工程、大進街樹木移除暨人行道整平工程、全校學生課桌椅更新，有感提升學生教學品質。

校長陳進卿表示，在少子化之際，許多學校的學生數不斷下滑，大業國中卻還能逆向成長，實施新生總量管制，就是最好的證明。學校經營除有耀眼的升學成績外，不管是語文競賽、英語演講、作文、歌唱比賽、技藝競賽、科展、資優生獨立研究等，或是體育方面的大隊接力、田徑、游泳等，大業國中都能在台中市內和全國競賽中取得佳績，獲得家長與教育圈一致的肯定。

陳進卿也感謝台中市政府支持，從2023年開始補助學校聘請外師進行全英語授課；2024年學校進一步與日本麗澤瑞浪中學締結姊妹校，雙方已經展開交流活動，11月初日本師生蒞校參訪大業國中，學校也積極呈現出「好，還要更好」的態度。大業國中30週年校慶系列活動從今年8月陸續展開，陸續徵求校友夫妻檔、校友親子檔，編印30週年校慶特刊，辦理首次傑出校友選拔。此次校慶也讓曾在學校服務過的師長、歷屆校友、家長、教育志工及全校師生蒞臨，共同歡度昂然而立的30歲生日。