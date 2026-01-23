中市大里仁化、仁德里活動中心啟用 盧秀燕：獻給里民的新春禮物

《圖說》中市府斥資逾5千萬打造仁化、仁德里活動中心啟用。

【民眾網諸葛志一臺中報導】市府活化大里第三公墓用地，投入總經費5,038萬元，打造3層樓仁化、仁德市民活動中心，結合鄰近仁化公園廣闊綠地、籃球場及機車考照練習場等室外空間，提供市民友善多元的育樂空間。

市長盧秀燕 23日出席啟用典禮表示，感謝各界協力促成，齊力完成地方心願，為市民打造更優質的生活環境，也是獻給大里居民的新春禮物。

「過去兩次競選市長總部都設在大里，我對大里情有獨鍾！」盧市長致詞說到，大里區人口目前已超過21萬人，除規劃東榮立體停車場、益民國小、成功國中及立新國中地下停車場 ，增加車位數量，也要提供活動中心供市民使用。

民政局長吳世瑋表示，活動中心總面積約227坪，市府團隊在有限的空間與經費條件下，規劃最符合在地需求的多功能育樂場域，建築採三面開門設計，開放廁所供鄰近遊憩民眾共享；另考量基地位於仁化路旁，車流量大，周邊同步設置停車空間及人行步道，兼顧使用便利與安全性；戶外並規劃廣場與綠地，延伸仁化公園開闊舒適意象，降低不同場域間的相互干擾。