中市大里、太平連環竊案都是他幹的 警方已鎖定對象追緝中

霧峰分局確認在大里與太平區行竊的為同一名李姓男子。(圖:江和樹議員提供)

台中市議員江和樹接獲民眾反映指出，大里十九甲地區在今（9）日凌晨2點多，拍到形跡可疑的竊賊，以住家外車輛為對象行竊，江和樹議員通報霧峰分局。而霧峰分局表示，這名竊嫌上午11點再度行竊，民眾損失金額達2萬8千元。另外，太平區長億十二街附近，12月7日凌晨也發生竊案，兩名民眾受害，各有損失，霧峰分局確認在大里與太平區行竊的為同一名李姓男子，霧峰分局及太平分局聯手追緝。

江和樹議員表示，大里十九甲地區在今日凌晨2點多，拍到形跡可疑的竊賊。監視器畫面顯示，男子全程以帽子、口罩及手套遮掩身分，手法熟練，顯然是具相當經驗的慣竊。江議員提醒居民提高警覺，留意住家周邊與車輛停放安全。如遇可疑人士，務必儘速報警，避免與嫌犯正面衝突，以免造成危險。

太平分局則說明，12月7日凌晨在太平區長億十二街附近，發生住家前的車輛遭隨機開門行竊。兩名車主因返家後未將車門上鎖，遭一名男子趁隙取走現金1萬元與智慧型手機兩支損失約6千元。警方調查後，已鎖定39歲、具竊盜前科的李姓男子涉案，正全力追緝。太平分局也呼籲民眾，車輛離開前務必上鎖並避免財物外露，以降低遭竊風險。

霧峰分局十九甲派出所在今日上午11點再度接獲報案，民眾停放在大里區甲園街45巷的汽車，同樣遭人徒手開門行竊，損失金額達2萬8千元。警方調閱監視器後已掌握特定犯嫌，並確認與太平區案件為同一名李姓男子，兩分局正合作加速緝捕，並同步加強夜間巡邏，盼能盡速將犯嫌繩之以法。（張文祿報導）