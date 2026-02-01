中市大雅明聖堂募集經費捐贈救護車

大雅明聖堂捐贈救護車鑰匙模型給消防局代表。

▲大雅明聖堂捐贈救護車鑰匙模型給消防局代表。

台中市大雅明聖堂住持王嘉德先生得知消防局大雅分隊有救護車汰換與補充需求後，秉持關懷生命、回饋地方的初心，主動發願募集經費捐贈救護車，並號召明聖堂信眾共同響應，將十方信徒的善念與愛心，轉化為守護市民生命安全的實際行動。救護車捐贈儀式於昨(31)日於大雅明聖堂舉行，市府消防局由副局長楊元吉代表受贈。

消防局說明，捐贈的救護車，將配置於大雅分隊執行緊急救護勤務，協助救護人員在分秒必爭的急救現場中，提供即時且專業的到院前救護服務，對於強化大雅區及鄰近地區的緊急醫療救護網，具有相當實質的助益，也為地方公共安全注入一股穩定而溫暖的力量。救護車捐贈儀式由明聖堂住持王嘉德先生代表廟方捐贈，消防局楊副局長並回贈感謝匾額及救護車模型，以表彰明聖堂及全體信眾長期支持地方消防救災救護工作的善行義舉。

明聖堂住持王嘉德先生表示，急救現場往往分秒必爭，一輛功能完善、設備齊全的救護車，對於搶救生命具有關鍵性的意義。感謝所有信徒的共同支持，讓這份眾人的愛心得以圓滿實現。楊副局長說，受贈的救護車命名為「明聖堂號」，代表著大家的祝福與發心，期盼它能在最危急的時刻即時出勤，如同神明庇佑般，守護大雅區及鄰近地區每一位鄉親的生命安全。