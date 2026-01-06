中市太平區住宅火警 市府即刻啟動安置與證件補辦機制

《圖說》太平戶所主任王琇昤（右三）率同團隊前往現場設立行動戶政窗口，協助民眾補辦證件。

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市太平區光興路1432巷5日晚發生住宅火警，火勢延燒8戶，並造成周邊約20餘戶停電，1名民眾嗆傷送醫，所幸無生命危險。

民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕獲悉後，第一時間指示市府團隊啟動安置與關懷作業，太平區公所昨晚已先行協助5人入住旅館、6人依親安置，6日上午太平戶政事務所並前往現場，主動協助受災民眾補辦身分證、戶口名簿及健保卡，減輕災後負擔，全力穩定市民生活。

吳世瑋指出，太平區長陳柏宏昨晚第一時間趕赴現場關心災情，並協調各單位即時提供協助，市議員黃佳恬、太平區里長聯誼會長張雅芳、興隆里長張閔南、福隆里長黃楷能及永隆里長張立緯等也到場協助安撫民眾。總計協助5人入住旅館、6人依親安置，另約40名住戶在確認住宅結構安全後返家休息；停電部分則由台電持續搶修，全力加速今晚全面復電。

此外，部分受災戶反映身分證及健保卡於火災中燒毀，市府即刻啟動跨機關服務，太平戶所主任王琇昤今早率同團隊前往現場，設立行動戶政窗口，主動協助補發國民身分證、戶口名簿，並透過一站式通報系統協助補發健保卡，同時專簽免收規費，減輕受災家庭負擔，讓市民在最需要的時刻獲得即時協助。