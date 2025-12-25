中市太平區聯合行政中心115年啟用 引領城市服務再升級

記者張秉淞／臺中報導

為提升基層行政效能與市民服務品質，臺中市政府積極推動行政空間升級與公共資產活化，投入總經費逾6.8億元興建的太平區聯合行政中心，主體建物已於今年9月順利竣工，目前正進行室內裝修工程，預計於115年5月底正式啟用。市府民政局長吳世瑋表示，新行政中心以「現代化、智慧化、永續化」為核心理念，不僅改善長年廳舍老舊與空間不足問題，更將引領太平區公共服務全面升級，為超過20萬名市民帶來更高品質、有效率的行政體驗。

吳世瑋今（25）日指出，市府以「新建築領航、舊廳舍重生」作為整體規劃主軸，透過新舊空間相互串聯、功能互補，實現行政升級、社區活化與世代共融的多重目標。全新行政中心坐落於交通路網完善的核心地段，鄰近八德公園、宜富公園，周邊設有YouBike站點與多條公車路線，距離台74線快速道路匝道僅約6分鐘車程，無論區內或外區民眾洽公皆相當便利；同時，行政中心並與一橋之隔的戶政、地政事務所形成緊密串聯，3大行政機關共同構築便捷高效的「太平行政圈」，大幅提升整體行政服務量能。

在功能規劃上，吳世瑋說明，太平區聯合行政中心為地下2層、地上5層建築，設有公共托嬰中心與便民服務窗口，並具備防災應變與收容安置功能，展現以市民需求為核心的服務精神；同時，強化調解委員會空間，設置8間獨立調解室及2間法律諮詢室，提供專業、即時且具隱私性的法律協助，成為市民生活中的重要後盾。此外，行政中心規劃115席汽車停車位與189席機車停車位，並配合市府停車空間共享政策，未來於非上班時段將開放部分車格供民眾使用，有效紓解周邊停車壓力，提升整體生活機能。

吳世瑋進一步表示，隨著行政中心遷入新址，市府同步推動「舊廳舍重生計畫」，讓公共資產持續發揮最大效益。原廳舍A棟1樓將轉型為太平里及中政里市民活動中心，作為社區關懷、里鄰會議及社團活動的重要據點；B棟則因應高齡化社會需求，規劃為長青學苑教學空間，打造安全、舒適且永續的終身學習環境，讓行政建設延伸為貼近生活的社區支持系統。

太平區長陳柏宏表示，聯合行政中心以太平地景「丘陵、橋梁」為設計意象，融合綠建築、智慧科技與友善空間概念，兼具實用機能與美學價值，不僅取得銀級綠建築及合格級智慧建築標章，更是全市首座依據「台中市行政空間美學示範說明書」打造一致形象與品牌美學的行政機關，館內並設置3件公共藝術作品，結合在地人文與自然意象，讓公共建築不只是洽公場所，更成為市民共享的文化與美感空間。

太平區聯合行政中心以太平地景-丘陵-橋梁-為設計意象-融合綠建築-智慧科技與友善空間。（中市府民政局提供）

太平區聯合行政中心平面機車停車場。（中市府民政局提供）

太平區公所舊廳舍a樓1樓將轉型為太平里及中政里市民活動中心。（中市府民政局提供）

太平區聯合行政中心汽車停車場。（中市府民政局提供）