中市太平國兒運中心明天試營運 390坪體適能空間及160項器材

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市太平區人口達20萬多人，人數為台中市第四高，但人口數比太平少的南屯區，卻早就有國民運動中心；運動局表示，太平國民暨兒童運動中心已完工，將於11月24日至30日試營運，12月1日正式營運啟用，除25米、8水道的室內溫水游泳池外，還擁有全市國運中最大達390坪的體適能空間。

太平國民暨兒童運動中心位於11.7公頃的坪林森林公園內，融入森林地景設計，興建經費達6.1億元，為地上4層建築，規劃大量開放空間，同時保有視覺穿透性，以「森林裡的冒險基地」為主題，結合「森林、女性、兒童」等元素，設施有游泳池、體適能中心、綜合球場、兒童及女性與樂齡運動空間等。

運動局指出，太平國兒運1樓設有25米、8水道的室內溫水游泳池，並配置蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；2樓規劃時下最夯的器械皮拉提斯教室、飛輪教室、高空瑜珈教室及專屬兒童運動空間，提供不同年齡層的使用需求運動環境。

此外，在3、4樓皆設有體適能中心，包含安全及陪伴的功能性銀髮樂齡專區、嶄露健康美的女性專區、能紓壓且專業的拳擊區與八角競技擂台，總計多達160+頂級器材，在森林綠意環抱中重新定義力量訓練的秘密基地。

此外，3樓同時設置多功能教室、桌球區、兒童遊戲區，以及可容納8面羽球場兼1座全場籃排球場的綜合球場；4樓亦有規劃撞球區、TRX教室、低空瑜珈與靜態課程教室等特色空間，提供多元的運動選擇需求。

太平國兒運11月24日至30日試營運期間，全館預約免費使用開放。

中市太平國兒運中心明(24)日試營運，有綜合球場。(記者蘇金鳳攝)

