中市太平國民暨兒童運動中心開幕 打造運動新地標

記者張秉淞／臺中報導

臺中市太平國民暨兒童運動中心今（1）日盛大開幕營運！太平地區人口快速成長，已突破20萬人，市府「全額自籌」逾6億元，打造全國國運中心最大的體適能空間，更結合戶外11.7公頃的坪林森林公園，營造森林中的運動中心。自試營運7天以來，已吸引累積超過3.5萬人次進場體驗。市長盧秀燕出席開幕時表示，太平國兒運是「全國最大公立健身房」，未來也將持續提供良好服務，讓太平與臺中持續進步。

盧秀燕強調，臺中市今年已有豐原、清水與太平3座國民運動中心啟用，其中太平中心位處快速成長的太平區，試營運1週即吸引3.5萬人次，顯示運動需求強勁。市府投入6.1億元興建，全由市府自力完成，場館規劃女性與銀髮專區、溫水泳池、兒童樓層、森林公園式環境及全國最大公立健身房，並提供多元球類設施與課程。盧秀燕也要求營運團隊維持平實收費與良好服務，並提供公益時段協助學校推動游泳訓練，落實公共服務精神。

盧秀燕特別感謝市議會支持預算，使延宕多年的太平運動中心得以完成。除了運動中心外，明年太平新的區公所及行政中心也將完工啟用，市府將持續與地方民代與里長合作，推動更多建設，讓太平更進步、臺中更美好。

運動局指出，臺中是全國唯一有兒童運動中心的城市，在運動空間規劃上，兼顧大人、小孩運動需求，將成為親子共融、環境友善的特色運動中心。中心結合「森林、女性、兒童」等元素，呼應在地運動特色，沉浸於森林中的運動場館「森林裡的冒險基地」。全案自111年開工到今日成功啟用，由市府全額自籌逾6億元打造，充分實踐市府推動「酷城市、酷運動」的政策成果。

運動局長游志祥說明，場館興建為地上4層建築，設施多元齊全，1樓設有25米、8水道的室內溫水游泳池，並配置蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；2樓規劃時下最夯的器械皮拉提斯教室、飛輪教室、高空瑜珈教室及專屬兒童運動空間，提供不同年齡層的使用需求運動環境。

此外，3、4樓皆設有體適能中心，包含安全及陪伴的功能性銀髮樂齡專區、嶄露健康美的女性專區、紓壓且專業的拳擊區與八角競技擂台，總計多達160多個頂級器材。3樓同時設置多功能教室、桌球區、兒童遊戲區，以及可容納8面羽球場兼1座全場籃排球場的綜合球場；4樓則規劃撞球區、TRX教室、低空瑜珈與靜態課程教室等特色空間，提供多元的運動選擇需求。

運動局補充，太平國民暨兒童運動中心滿足市民多樣化需求，打造全年齡友善運動空間。歡迎市民朋友踴躍進場使用太平國兒運，更多資訊請至太平國民暨兒童運動中心臉書( https://reurl.cc/4b48QD )查詢。

臺中市太平國民暨兒童運動中心今日盛大開幕營運。（記者張秉淞攝）

