中市太平迎來新行政中心明年啟用 托嬰中心及停車場一次到位

「太平聯合行政中心興建計畫工程」，預計將在明（115）年上半年正式啟用。（圖：中市府提供）

台中市太平區人口已突破20萬人，市府投入6億3千多萬元推動「太平聯合行政中心興建計畫工程」，主體建物已於今（114）年9月順利完工，榮獲「114年台中市政府公共工程獎－建築工程類優等獎」肯定。建設局長陳大田表示，目前室內裝修等作業穩定超前，預計將在明（115）年上半年正式啟用，為太平區公共服務量能再添重要里程碑。

陳大田局長說，太平聯合行政中心配置為地上5層、地下2層，規劃行政辦公空間、公辦民營托嬰中心、公共停車場及開放綠化空間，提供民眾一站式服務。為解決周邊長期停車不足問題，場內共設置汽車121格、機車180格，大幅提升停車便利性。

廣告 廣告

陳局長指出，建築設計以太平地景意象的「丘陵、橋梁」為概念，融合綠建築、智慧建築與友善空間，兼具實用機能與視覺美感，成為太平區新的城市地標。工程品質與美學表現優異，更使其獲得市府公共工程獎肯定。

建設局表示，這項工程獲中央補助約1億3,893萬元。目前行政中心正進行驗收及後續室內裝修，同步就色系、家具與視覺標誌統一設計，打造一致性的空間風格，也是台中市首座導入「行政中心空間美學」概念的示範案例。未來啟用後，將大幅提升洽公效率與行政服務品質，讓太平居民享有更優質、現代化的公共服務環境。（張文祿報導）