中市學子從教室走進中山堂 感受劇場魅力

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市中山堂於10月22、31日辦理「藝起玩劇場」活動，邀台中市逾千名師生免費欣賞Taiwan Top團隊-創造焦點「小丑八怪」及駐館團隊-極至體能舞蹈團「舞野獸」的演出，現場笑聲與驚嘆聲不斷。市府文化局副局長施純福表示，文化局積極落實中山堂「市民劇場」的精神，推動表演藝術向下扎根，攜手教育局及台中市表演藝術團隊舉辦兩場次「藝起玩劇場」，並提供交通車補助，讓學子以零負擔的方式親近劇場，感受表演藝術的饗宴。

▲參與「藝起玩劇場」活動五光國小師生。

文化局指出，此次「藝起玩劇場」活動一開放報名即獲熱烈回響，共有大仁國小、大業國中、安和國小、豐陽國中、東光國小、大華國中、外埔國中、清泉國中、竹仔坑國小、四箴國中、中山國中、北新國中、忠孝國小附設幼兒園、光德國中、豐原國中、豐東國中、僑榮國小、大墩國中、溪尾國小、五光國小等20學校，超過千名師生踴躍參與。

創造焦點帶來的《小丑八怪》演出，結合馬戲肢體藝術與劇場敘事，改編自經典童話《賣火柴的小女孩》，以鮮豔色彩與誇張動作創造出充滿張力的視覺饗宴。演出後並安排馬戲互動遊戲，讓學生在輕鬆體驗中認識當代表演藝術的趣味與創意。而極至體能舞蹈團《舞野獸》教育場，則以導聆形式帶領學生深入了解現代舞蹈，從舞蹈與美術結合的創作中體驗野獸派的奔放與自由。

現場四箴國中陳同學表示，「這是我第一次來中山堂看表演，原來專業劇場這麼震撼！創造焦點的馬戲表演也顛覆了我對馬戲團的印象，沒想到表演藝術這麼有趣又好玩，以後想常常來看。」

大墩文化中心進一步說明，「小丑八怪」為創造焦點的代表作之一，以鮮明色彩與肢體表演鼓勵觀眾正向面對生活、擁抱幸福，期望讓學子看見各種可能，鼓勵學子正向思考，擁抱日常的小幸福；舞野獸」則為極至體能舞蹈團的年度新作，融合舞蹈與美術語彙，呈現大膽用色與自由肢體，帶來多層次的感官衝擊。兩檔演出都是相當吸睛的一時之作，希望豐富參與學子們的美感體驗，啟發創意想像，並從藝術中探索屬於自己的獨特性與可能性。

台中市中山堂陪伴市民超過35年，持續以「市民劇場」為理念，打造最親民的表演空間，讓藝術走進生活，讓劇場成為城市的文化日常。