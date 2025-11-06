中市學校午餐恢復使用溫體豬肉 剩餘食物暫禁打包

記者張妤甄／臺中報導

因應非洲豬瘟中央災害應變中心宣布今（7）日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，中市府教育局宣布學校午餐將即日起恢復使用溫體豬肉，但為強化防疫及衛生管理，午餐剩餘食物仍維持禁止打包，市府持續加強食材管理及衛生查核措施，確保學校午餐供應安全衛生。

教育局長蔣偉民指出，目前臺中市辦理學校營養午餐的學校共計333校，包括公辦公營62校、公辦民營61校、外訂團膳135校及由他校供應的公有廚房75校。為落實校園食安及維持環境衛生，市府啟動跨局處協調機制，由環保局統籌各區清潔隊，並與臺中市團膳與食材業者合作辦理廚餘清運作業；各校午餐廚餘每日全數完成清運，並依規定運送至環保局指定地點處理，作業流程順暢。

蔣偉民強調，自即日起恢復使用溫體豬肉後，各校仍須依契約使用國產肉品，並落實每日食材驗收與紀錄、食材來源溯源及教育部食材登錄平台填報等工作，確認肉品來源均為合法屠宰場或合格供應商，以全面確保學生餐食安全。

蔣偉民說明，為強化防疫及衛生管理，午餐剩餘食物仍維持禁止打包的措施。暫停打包措施是防疫期間的必要防線，目的是降低餐食外流造成的廚餘流向不明與感染風險，學校午餐雖採用CAS、TAP、溯源國產肉品，來源相對安全，但一旦餐食離開校園環境，保存、再加熱及廚餘處理過程難以監控，恐影響整體防疫及食品安全。

教育局將與衛生局、農業局等相關局處辦理聯合稽查，確保午餐供應及食安無虞，持續守護學生健康與校園餐食安全，讓家長放心、學生安心。

中市學校午餐即日起恢復使用溫體豬肉，教育局表示，剩餘食物仍暫禁打包。（中市府教育局提供）

