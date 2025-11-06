中市學校午餐恢復使用溫體豬肉 剩餘食物暫禁打包
記者張妤甄／臺中報導
因應非洲豬瘟中央災害應變中心宣布今（7）日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，中市府教育局宣布學校午餐將即日起恢復使用溫體豬肉，但為強化防疫及衛生管理，午餐剩餘食物仍維持禁止打包，市府持續加強食材管理及衛生查核措施，確保學校午餐供應安全衛生。
教育局長蔣偉民指出，目前臺中市辦理學校營養午餐的學校共計333校，包括公辦公營62校、公辦民營61校、外訂團膳135校及由他校供應的公有廚房75校。為落實校園食安及維持環境衛生，市府啟動跨局處協調機制，由環保局統籌各區清潔隊，並與臺中市團膳與食材業者合作辦理廚餘清運作業；各校午餐廚餘每日全數完成清運，並依規定運送至環保局指定地點處理，作業流程順暢。
蔣偉民強調，自即日起恢復使用溫體豬肉後，各校仍須依契約使用國產肉品，並落實每日食材驗收與紀錄、食材來源溯源及教育部食材登錄平台填報等工作，確認肉品來源均為合法屠宰場或合格供應商，以全面確保學生餐食安全。
蔣偉民說明，為強化防疫及衛生管理，午餐剩餘食物仍維持禁止打包的措施。暫停打包措施是防疫期間的必要防線，目的是降低餐食外流造成的廚餘流向不明與感染風險，學校午餐雖採用CAS、TAP、溯源國產肉品，來源相對安全，但一旦餐食離開校園環境，保存、再加熱及廚餘處理過程難以監控，恐影響整體防疫及食品安全。
教育局將與衛生局、農業局等相關局處辦理聯合稽查，確保午餐供應及食安無虞，持續守護學生健康與校園餐食安全，讓家長放心、學生安心。
中市學校午餐即日起恢復使用溫體豬肉，教育局表示，剩餘食物仍暫禁打包。（中市府教育局提供）
中市學校午餐即日起恢復使用溫體豬肉，教育局表示，剩餘食物仍暫禁打包。（中市府教育局提供）
中市學校午餐即日起恢復使用溫體豬肉，教育局表示，剩餘食物仍暫禁打包。（中市府教育局提供）
其他人也在看
「2」改成「3」！國小代課老師竄改考卷送分 4班要重考
台南一所國小一名小六自然科代課老師，竟擅自竄改學生段考答案，企圖提高成績，影響25名學生，校方已收回考卷並展開調查。該名老師在約談後表示壓力大已提出離職，但有四個班級必須重新考試。教育局主秘陳宗暘強調，若證實老師修改成績，將依規定終止契約並究責。家長們則憂心孩子需重考，直呼「每次考試對學生來說都很重要」！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
明道中學學生稱霸TIRT迷宮機器人賽 三隊齊上榜
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在2025桃園國際創新機器人節「TIRT全國迷宮機器人競賽」中，明道中學技互傳媒 ・ 7 小時前
樹林工廠大火「柑園國小也遭殃」！電腦教室遭高溫融化 駭人畫面曝光了
即時中心／林耿郁報導新北市樹林區柑園街一處鐵皮工廠，昨（6）天上午發生大火，由於火勢相當猛烈，鄰近的柑園國小也遭到波及；今（7）天學校繼續停課、期中考也順延舉行。該校電腦教室也不堪高溫影響，內部設備慘遭融化。民視 ・ 5 小時前
大學建築科系如何靠AI轉型？東海、中原與陽明交大已布局
人工智慧（AI）快速崛起，以前所未有的速度改變各行各業，大學教育急於作出因應，尤其在步向數位化、智慧化的建築產業，相關科系更是設法將AI融入從教學、設計到實作的課程當中，務求接軌產業。諸如中原大學建築系設立AI數位製造實驗室、東海大學的大渡山－東海人工智慧中心持續將AI科技導入建築系等學群，未來可期遠見雜誌 ・ 22 小時前
台南代課老師「作弊」！幫學生擦錯改對拉高分數被抓包
學生考試作弊被老師抓包偶有所聞，但這回卻是老師「作弊」被學生抓包！南市某國小一名六年級自然科代課老師，日前在批改第一次段考考卷時，疑似將低分學生錯誤答案擦掉、改寫成正確答案，以提高分數。此舉被其他學生目睹並通報導師，校方已介入調查。教育局表示，該名教師為外聘短期代課老師，校方為釐清事件真相，已於昨（自由時報 ・ 1 天前
配合豬隻禁運禁宰措施解禁 南市持續加強午餐品質與廚餘管控
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】因應中央於5日宣布，自今（6）日起恢復活豬運輸，並自7日零時起正常辦理拍互傳媒 ・ 17 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
黃仁勳抵台！談「輝達台灣總部」：盼土地問題能解決
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午搭乘私人專機直飛台南，這是他今年第四度來台。他一抵達便親切向媒體與粉絲打招呼。接受採訪時，他親口證實將參訪台積電3奈米廠，也對輝達台灣總部選址的傳言作出回應，表示：「我希望土地問題能順利解決，讓我們能在台北興建一棟漂亮的建築。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 23 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 20 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 3 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前