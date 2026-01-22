中市學童游泳通過率僅3成5 盧秀燕宣布推動尚泳計畫

台中市長盧秀燕(中)至大甲國小宣布將蓋泳池，並推動尚泳計畫。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕甲安埔地區缺乏公立泳池，台中市長盧秀燕今(22)日至大甲國小視察老舊禮堂拆除重建規劃，關心校園安全與教育環境改善情形，並帶來一份教育大禮，宣布推動「台中尚泳計畫」，將斥資3億多元於大甲國小新建一座有室內溫水游泳池的禮堂，打造兼具教學、運動與社區共享功能的現代化校園空間。

盧秀燕表示，台中市的小朋友過去在游泳的成效上，100位孩子會游泳且通過考試大約僅有3成5，所以今年針對這方面加強，尚泳計畫分成鼓勵游泳、實習、盤點區域泳池量能面相，除提供經費給學校，讓校方做游泳相關推廣及課程，鼓勵學校教孩子游泳外，若學校附近有校內、私立游泳池及公立國民運動中心及私立等，由中市府出錢，增加孩子游泳課程，另也盤點地方游泳池量能。

廣告 廣告

盧秀燕表示，多的可也讓多間學校使用，針對少的地區，她們也有注意到甲安埔，只有1座私立游泳池，顯然量能不足，所以尚泳計畫決定在大甲國小新設，地區第1座公立溫水游泳池，正值國小內禮堂重建，故將兩者結合設計，1樓蓋溫水游泳池，提供給國小、鄰近學校及居民使用，2樓則為禮堂，前者花費約1億5000萬元，後者為約1億3000萬元，皆由中市府預算支應。

教育局長蔣偉民表示，「台中尚泳計畫」總預算投入6032萬元，以全面提升學生游泳學習機會為目標，並在課餘時間開放社區民眾使用，讓教育設施成為全民共享的公共資源。

大甲國小禮堂將拆除重建，興建泳池與活動中心。(記者張軒哲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

不是東京大阪！一票台人狂推日本「這1市」：最人性化適合旅遊

今晚明晨最冷「部分地區不到10度」 週六回暖、下週二又變天

川普撤回歐洲8國關稅威脅！ 已和北約達成格陵蘭協議架構

