中市守望相助隊誓師大會登場 盧秀燕：團結合作讓市民安心過好年

台中市一一五年里守望相助隊誓師大會昨日在警察局大樓前廣場舉行，市長盧秀燕在民政局長吳世瑋及警察局長吳敬田等人的陪同下校閱各里隊代表。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

農曆春節將至，為展現守護城市治安的決心，台中市一一五年里守望相助隊誓師大會三十一日在警察局大樓前廣場舉行，八十八隊里守望相助隊伍、共計四百四十名隊員齊聚誓師，整齊劃一的隊形，展現守望隊員精神抖擻的士氣與守護家園的決心。市長盧秀燕在民政局長吳世瑋及警察局長吳敬田等人的陪同下校閱各里隊代表，感謝所有守望相助隊的辛勞付出，讓市民家人能安心過年，並祝賀大家馬到成功、新年快樂、國泰民安。

盧秀燕表示，她要感謝所有守望相助隊的兄弟姐妹的無私奉獻。台中市是全國第二大城市，守望相助隊分布在各區各里共二百零九隊，隊員人數超過一萬人，即將過年了，希望每一位市民家人都能過好年，所以要拜託所有守望相助隊上緊發條、堅守崗位，加強社區鄰里間的巡邏，讓宵小歹徒不敢輕舉妄動、不敢犯罪，讓市民家人能安心過年。

盧秀燕指出，今年春節期間最重要的工作之一，就是守護社區安全。她要特別感謝所有守望相助隊的兄弟姐妹們，為了讓市民過好年，許多人甚至無法回家圍爐，也無法陪同家人採買年貨或佈置，犧牲了自己的年節假期，全心全力照顧並保護台中市民，這樣的精神非常感人，她也代表台中市政府及二百八十六萬市民，向守望相助隊的兄弟姐妹們致敬。

盧秀燕說，昨天校閱後，守望相助工作即將全面展開，過去稱為「春安」，如今調整為守護城市的相關行動，但無論名稱如何，核心目標始終是守護台中、保護市民。她強調，守望相助隊與警察同仁、民政單位及里長體系是一體兩面、密不可分，期盼大家在守護城市、保護市民的過程中密切合作、團結互助，唯有凝聚力量，宵小歹徒才不敢輕舉妄動，市民家人才能平安過節。