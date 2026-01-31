中市守望相助隊誓師大會 跨世代加入展現守護家園決心

【民眾網諸葛志一台中報導】農曆春節將至，為展現守護城市治安的決心，台中市115年里守望相助隊誓師大會 31日在市府警察局大樓前廣場舉行，88隊里守望相助隊伍、共計440名隊員齊聚誓師，整齊劃一的隊形，展現守望隊員精神抖擻的士氣與守護家園的決心。

市長盧秀燕在民政局長吳世瑋及警察局長吳敬田等人的陪同下校閱各里隊代表，感謝所有守望相助隊的辛勞付出，讓市民家人能安心過年，並祝賀大家馬到成功、新年快樂、國泰民安。

廣告 廣告

盧秀燕表示，台中市是全國第二大城市，守望相助隊分布在各區各里共209隊，隊員人數超過一萬人，所有守望相助隊上緊發條、堅守崗位，加強社區鄰里間的巡邏，讓宵小歹徒不敢輕舉妄動、不敢犯罪，讓市民能安心過年。她也代表台中市政府及286萬市民，向守望相助隊的兄弟姐妹們致敬。

《圖說》台中市115年里守望相助隊誓師大會。

民政局長吳世瑋指出，台中市守望相助隊過去成員以中高齡為主，近年逐步年輕化，為社區治安巡守注入嶄新活力。根據最新統計，各里隊八、九年級生隊員比例約占3%至9%，其中以太平區占比最高，顯示年輕世代參與社區治安守護的意願逐年提升，成功打破守望相助隊高齡化的既有印象，並形塑20至70歲跨世代共同巡守的團隊模式，結合經驗與活力，有效強化夜間巡邏與社區防護能量，為大台中治安帶來新動能。

民政局說明，台中市目前共有209隊常年里守望相助隊，近1.1萬名巡守隊員，另因應春安工作再籌組64隊春安守望相助隊，共同投入春節期間的治安維護工作。市府也鼓勵熱心公共事務的年輕市民加入守望相助行列，除持續優化福利政策外，近期亦調整執勤時間，提供更具彈性的夜間執勤時段，讓白天仍有工作的市民也能參與守護家園。