中市守望相助隊 年輕新血投入

農曆春節將至，台中市政府1月31日在市府警察局前廣場，舉辦台中115年里守望相助隊誓師大會，88隊、440名隊員齊聚誓師，展現守護家園的堅定決心。其中有不少年輕隊員投入，成為守護社區治安的重要力量。

北屯區平和里35歲女隊員林靜宜，受到家中長期投入志工服務的影響，加入守望相助隊已超過6年，她平時協助行政工作，也參與夜間巡邏，遇到交通事故時，經常第一時間到場進行安全防護與通報，成為警方與社區之間的重要支援力量。

潭子區頭家里則有26歲黃婕怡與24歲黃婕如姊妹檔隊員，她們在父親、頭家里長黃聖明影響下投入巡守行列，並號召25歲的王崇安加入，展現年輕世代對公共事務的責任感。

市府昨天辦理守望相助隊誓師大會，由市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔等人校閱隊伍，並感謝守望相助隊的長年付出。民政局長吳世瑋表示，近年守望相助隊逐漸年輕化，八、九年級生比例約占3％至9％，成功形塑20至70歲跨世代巡守模式，為台中治安注入新動能。

盧秀燕表示，台中是大家共同的家，市民就是家人，守護家庭、照顧家人是人生最重要的責任。春節期間是治安維護關鍵時刻，感謝許多隊員犧牲與家人團圓的時間堅守崗位，讓市民安心過年。

盧秀燕指出，台中市是全國第二大城市，全市共有209隊守望相助隊、逾1萬名隊員，春節期間另加編64隊投入巡守，與警方、里長體系密切合作，讓宵小不敢輕舉妄動，她同時提醒隊員們在執勤時，也務必注意自身安全。