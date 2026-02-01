中市家庭教育中心社區婚姻教育合作計畫申請倒數

台中市家庭教育中心推動「115年度社區婚姻教育合作計畫」，走入社區辦理多元、互動式推廣學習課程，打造貼近生活、可近且具支持力的婚姻教育服務網絡。家庭教育中心指出，目前計畫申請已進入倒數階段，誠摯邀請台中市各公私部門及相關團體踴躍提出申請，共同推動幸福家庭。

(見圖)澄清綜合醫院婚姻講座。

教育局長蔣偉民表示，穩定且幸福的家庭是城市永續發展的重要基礎，市府持續透過婚前、婚後及關係經營等多元婚姻教育措施，並以公私協力方式推動服務在地化，陪伴市民在情感互動、溝通表達、衝突因應與性別平等意識成長中，建立尊重、互信與支持的親密關係，提升整體家庭幸福感。

廣告 廣告

家庭教育中心說明，「社區婚姻教育合作計畫」以「公私協力、資源整合、服務在地化」為核心，課程內容將依各申請單位的服務對象、文化背景、職業態性及場域特性等為基礎，為參與課程學員量身精選講師群，採互動式學習方式，強化參與者情緒覺察與表達能力，促進衝突解決與關係修補知能，並融入工作與家庭平衡、性別平等及情感支持等重要議題。

家庭教育中心表示，115年度規劃推廣主題涵蓋高壓職場下的情緒溝通、非典型工時或遠距情境中的關係經營、伴侶支持機制建立、共感表達與冷靜對話技巧、婚姻願景與家庭運作共識，以及培養關係復原力等內容，透過實作活動與生活化練習，引導民眾將所學落實於日常生活中，持續經營親密關係。