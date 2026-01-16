中市家庭教育中心《為爸爸加油》迷你劇熱映中 民眾互動留言抽好禮

▲活動期間，只要留言分享「一句想對爸爸說的話」，即可參加抽獎，獎項相當豐富。

【記者 廖美雅／台中 報導】台中市家庭教育中心為深化社會大眾對父職角色的理解與支持，於歲末年初推出【為爸爸加油】系列短影音迷你劇，現正陸續上架播出。透過溫暖寫實的影像故事，描繪爸爸在不同育兒階段中的心聲與付出，傳遞「爸爸不是孤軍奮戰」的重要理念；市府教育局表示民眾於活動期間觀看影片並留言分享「一句想對爸爸說的話」，即可參加抽獎，讓支持爸爸的心意化為實際行動。

教育局長蔣偉民表示，傳統社會中，父親常被期待堅強、理性，卻也容易在既有觀念下壓抑情緒與育兒壓力。隨著現代家庭型態轉變，父親在家庭中的角色已不再只是經濟支柱，更是陪伴孩子成長的重要夥伴；面對育兒與家庭責任，爸爸同樣需要被理解與支持，透過正向鼓勵與社會關懷，才能讓父職角色在家庭中發揮更溫暖且穩定的力量。

▲為爸爸加油。短影音迷你劇留言抽獎辦法。

家庭教育中心說明，現今親職教育強調「共親職、共承擔」，此系列影音以三位處於不同育兒階段的爸爸為主角，內容涵蓋育兒壓力、情緒調適、親職學習及共親職支持等主題，並搭配OST歌曲MV〈盔甲之下〉，呈現爸爸在堅強外表下的真實心聲。期盼藉由貼近生活的故事，引發社會共鳴，提升大眾對父親角色的肯定與理解，營造更友善的父職支持氛圍。

【為爸爸加油】系列以家庭教育中心臉書粉絲專頁為主要推播平台，並同步於官方LINE VOOM及YouTube等管道擴散，結合元旦、寒假至春節等家庭團聚時節，教育局邀請民眾在日常生活中即時實踐正向親職互動。活動期間，只要留言分享「一句想對爸爸說的話」，即可參加抽獎，獎項相當豐富，包括限量版書本夜燈、寬底帆布袋、20吋圓盤及晴雨傘等多項實用又具紀念意義的好禮。

▲二階段抽獎期程說明。

家庭教育中心表示，新的一年將持續以更貼近民眾生活的方式推動家庭教育，打造有溫度、有感情的學習內容。歡迎市民朋友踴躍參與，並追蹤家庭教育中心臉書粉絲專頁或官方LINE（ID：@tcfamily），隨時掌握第一手活動資訊，共同迎接幸福滿滿的2026年。（圖片提供／臺中市家庭教育中心）