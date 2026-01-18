中市家庭教育中心9場0到18歲怎麼教?線上課程免費看
台中市政府為協助家長面對孩子各成長階段的教養挑戰，掌握孩子情緒發展與教養關鍵，家庭教育中心規劃115年度第一季「親職講座」系列課程，推出9場由專家傳授涵蓋幼兒期、學齡期及青少年期的教養方式，全數免費線上進行，家長可以不受時間與地點限制，彈性選擇適合孩子年齡的場次參與。(見圖)
教育局長蔣偉民表示，家庭是孩子學習情緒管理、人際互動與價值觀建立的第一個場域，市府長期重視家庭教育的扎根工作，透過系統化、分齡設計的親職課程，協助家長在不同階段掌握合適的教養方式，陪伴孩子穩健成長。
家庭教育中心說明，第一季課程內容包括「協助孩子安心練習說再見」、「幸福從家庭開始：打造有愛有序的家」、「青少年身心發展與父母角色轉型：從管教者到顧問／教練」等9場講座，全程免費。
首場線上課程已於1月13日率先登場，邀請朝陽科技大學幼兒保育系專任講師王美玲，聚焦孩子第一次面對分離焦慮時，家長如何以適切方式陪伴孩子安心說再見；專家建議幼兒期課程以建立安全感與情緒穩定為核心，協助家長理解孩子行為背後的情緒需求，並透過日常教養策略，引導孩子逐步累積面對挑戰的勇氣。
其次，學齡期課程則回到家庭互動本身，從營造有愛有序的家庭氛圍出發，陪伴孩子因應學習與生活角色轉換，並透過親子對話練習，協助家長在忙碌生活中，重新找回與孩子拉近關係的黃金時刻，讓溝通不再只剩叮嚀與要求。
家庭教育中心指出，進入青少年期，親職角色也必須隨之調整；相關課程引導家長理解青少年的身心發展歷程，學習從「管教者」轉為「顧問與教練」，在面對霸凌、毒品與偏差行為等高風險議題時，強化預防與陪伴能力，同時協助家長在孩子情緒風暴來臨時，穩住自己的情緒，成為孩子可信賴的支持者。
