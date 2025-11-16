中市富春國小舉辦「露天電影院」 溫馨慶祝學校設立80周年
〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區富春國小為慶祝建校 80 週年，15日晚間在學校中庭操場舉辦 露天電影院，播放奇幻電影《小小杜立德》，全校親師生及校友200多人一起觀賞，當電影中的主角與各種可愛動物們展開童趣的冒險故事時，全場不時爆發出歡快的笑聲與掌聲。
富春國小校長吳夢竹表示，富春國小走過80載，承載著無數人的共同記憶，看到大家在星空下，吹著涼爽的微風，大手牽小手一起觀影，這正是我們教育希望傳遞的溫馨與美好。 露天電影院不僅是校慶活動，更是富春大家庭情感凝聚的時刻，將持續努力讓富春的未來更加璀璨！
專程帶孩子來參加的許姓家長說，在城市裡，很難找到這樣一塊開闊的場地，能讓我們像小時候一樣，在戶外看電影。涼風、星空、歡笑聲，和孩子們一起重溫童年的樂趣，這種純粹的親子時光，遠比任何豪華影院都更珍貴， 感謝校方為我們創造了這麼美好的回憶！
學童則說，《小小杜立德》裡面的動物都會說話，超酷！而且坐在操場上看電影，比在教室裡上課還要好玩！ 晚上涼涼的風吹在臉上，超級舒服，希望學校常常舉辦露天電影院！
