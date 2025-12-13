中市實驗教育成果展耀眼 科博館盛大揭幕

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市114年度實驗教育成果展今(13)日在國立自然科學博物館盛大揭幕，由台中市立和平國中以泰雅族傳統歌謠與舞蹈熱情開場，為一年一度的台中市實驗教育成果盛會揭開序幕。此次成果展以「實心」為主題，「實心」象徵真實、誠懇與腳踏實地耕耘每一位學生的學習歷程，不僅代表學習內容的厚實與紮根，更呼應回歸實驗教育的初心，盼藉此呈現學生在學習過程中的真切努力與成長軌跡，也透過「實心」回望教育本質，展望未來。

廣告 廣告

▲各實驗教育單位及個人實驗教育學生闖關活動。

台中市政府教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕相當重視實驗教育的推動，致力營造多元且具彈性的學習環境，讓家長能為孩子選擇最適性的教育方式。114學年度台中市實驗教育辦學單位達28所，此次邀請其中17個單位設攤、18組團隊帶來精彩演出，活動結合闖關集點與紀念品兌換，引導大小朋友從體驗中認識實驗教育的精神。透過動態展演與靜態展示相互交織，讓市民能更具體感受實驗教育在教學方法、課程內容與學習成果上的特色與亮點。

教育局指出，此次成果展參展攤位涵蓋學校型態及非學校型態實驗教育，包括學校、機構、團體及個人自學，完整呈現台中市實驗教育的多元樣貌。今年更增加個人自學攤位數，提供孩子們展現學習成果與分享創作的舞台，不僅讓自學生獲得實際發表經驗，也促進民眾對實驗教育的理解與交流，深獲家長好評。

在舞台表演部分，除了由和平國中以泰雅族舞蹈與傳統歌謠熱情開場外，台中市私立磊川華德福實驗教育學校也帶來別具特色的木棍陣表演；慈興學苑以經典朗誦呈現語文之美；牧心蒙特梭利實驗教育團體則透過歌舞劇展現學生的創意與自信。此外，多位個人自學生也參與演出，從太極拳、民族扇舞、芭蕾舞，到韓團舞、樂器演奏及動漫歌曲等，內容多元豐富，為此次成果展增添更多精彩亮點。

教育局持續推動友善且多元的教育環境，每年規劃辦理多項實驗教育推廣活動，希望讓更多市民了解多元學習的特色與價值。透過此次成果展的呈現，民眾能從不同面向更深入認識實驗教育，體會台灣教育的活力與多元可能。