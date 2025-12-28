中市小黃公車搭乘族群 55歲以上市民占54％、學童26％

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的小黃公車照顧偏鄉民眾，台中市政府交通局表示，小黃公車已建立口碑及與民眾的信賴，而根據統計，搭乘族群55歲以上市民占54%，學童占26%，另有38%乘客每週搭乘2至3次小黃公車為最多，足見已成為偏鄉民眾交通最強後盾。

交通局長葉昭甫表示，目前小黃公車已於22個行政區推動26條路線，涵蓋山、海、屯等地區，並串連台鐵、捷運及市區公車等其他運具，成為偏遠地區居民就醫、就學及採買等日常交通需求。

葉昭甫指出，今年度滾動調整多條路線，自5月起優化黃3、黃10、黃17、黃21及黃24等5條路線，提升行駛效率與搭乘便利性，並於10月起調整黃7路班次發車時間，11月起再擴大黃20路行駛服務動線，新增停靠站點，提升梧棲、沙鹿地區居民日常出行便利性。

葉昭甫指出，為掌握乘客使用感受，對乘客進行整體服務滿意度問卷調查，今年度整體滿意度達93.4％，以「駕駛人員行駛平穩且注意行車安全」滿意度達94.9%最高，其次「車輛內部環境整潔」、「駕駛人員服務態度親切」及「車輛乘坐舒適」等項目滿意度均達94%以上。

進一步分析，搭乘族群以55歲以上市民為主占54%，其次為20歲以下學童占26%；另有38%乘客每週搭乘2至3次小黃公車為最多，76%乘客於站牌候車，搭乘目的以採買及就學居多，小黃公車主要服務長者與學生族群。

