中市小黃公車黃20路11月起擴大服務 便利梧棲居民生活

為持續提升偏鄉公共運輸服務品質，台中市政府交通局自十一月一日起優化小黃公車黃二０路行駛動線，新增「南簡朱南宮」、「福德(德順宮)」、「梧棲國小（文化路）」、「梧棲三民好宅」、「梧南國小」等五處停靠站點，服務範圍延伸至梧棲區南簡里及福德里，讓居民便利往返童綜合醫院、光田醫院及沙鹿火車站，日常通勤、就醫與採買更加無縫接軌。

台中市政府交通局長葉昭甫指出，黃二０路梧棲沙鹿線自一一一年十月三日上路以來，連結梧棲與沙鹿地區的重要路線，此次路線優化係因應地方反映年長者往返醫療院所及車站不便，交通局邀集居民、里長、民意代表、營運業者等相關單位辦理會勘研議，並納入年度路線優化規劃，新路線於十一月起深入公車難以到達的區里，提供更貼近生活需求的彈性運輸服務。

葉昭甫表示，小黃公車不只是交通工具，更是連結城鄉幸福的溫暖服務，深入社區、陪伴居民，是許多偏鄉地區民眾通勤、就醫與通學的可靠夥伴。目前全市共有二十六條路線，服務涵蓋二十二個行政區，從山城到海線、從農村到社區，都能看到小黃公車的身影。民眾滿意度更高達百分之九十五，足見小黃公車深獲地方信賴與肯定。

葉昭甫指出，交通局持續依地方需求滾動檢討與優化路線。今年五月起已完成黃三、黃一０、黃一七、黃二一及黃二四等五條路線調整，提升行駛效率與搭乘便利性；十月一日也配合地方採買與生活需求，調整黃七路舊正象鼻線班次發車時間，期能滿足民眾日常作息。十一月一日起黃二０路再度優化交通能量，進一步完善海線地區公共運輸網絡。

葉昭甫說，小黃公車以計程車代替公車營運，具有機動靈活、深入社區的特性，能有效補足市區公車無法到達的交通空隙。未來交通局也將持續依乘車情形檢討營運成效，並加強與地方合作推廣，讓更多市民朋友認識並善用這項便利又貼心的交通服務，讓幸福交通深入每個角落。