中市小黃公車黃20路11月起擴大服務 便利梧棲居民通勤就醫

為提升偏鄉公共運輸便利性，台中市政府交通局宣布，自11月1日起優化小黃公車黃20路行駛動線，新增「南簡朱南宮」、「福德(德順宮)」、「梧棲國小(文化路)」、「梧棲三民好宅」、「梧南國小」等5處停靠站點，服務範圍延伸至梧棲區南簡里及福德里。新路線將方便居民往返童綜合醫院、光田醫院及沙鹿火車站，讓就醫、通勤與採買更加順暢。

交通局長葉昭甫表示，黃20路「梧棲—沙鹿」線自111年10月3日啟用以來，已成為連結兩地的重要交通路線。此次優化係因應地方反映年長者往返醫療院所與交通轉乘不便，交通局邀集地方里長、居民、民意代表及業者會勘後，納入年度路線優化計畫，使公車服務更貼近民眾需求，深入一般公車不易抵達的區域。

葉昭甫指出，小黃公車以計程車代替公車營運，具備機動靈活、深入社區的優勢，已成為偏鄉居民日常通勤、就醫與通學的重要交通工具，目前全市共有26條小黃公車路線，服務涵蓋22個行政區，從山城到海線皆可見其蹤影，民眾滿意度高達95%。

交通局強調，今年以來已完成多條路線調整，包括黃3、黃10、黃17、黃21及黃24等，改善行駛效率與轉乘便利性；10月1日亦調整黃7路舊正象鼻線班次，配合地方民生需求。此次黃20路優化，進一步強化海線公共運輸網絡。未來交通局也將持續依乘車情形檢討營運成效，並加強與地方合作推廣，讓更多市民朋友認識並善用這項便利又貼心的交通服務。