中市屯藝中心親子聲音劇場 邀打開耳朵探索世界

屯區藝文中心邀請親子放下視覺的主導，打開耳朵，以聽覺展開探索旅程。（圖：屯藝中心提供）

台中市屯區藝文中心駐館團隊「不二擊聲音製造所」將於11月15日、16日在實驗劇場推出年度壓軸作品《所有被發現的事情都是獨一無二的》，這是專為孩子打造的全新聲音劇場。邀請親子放下視覺主導，打開耳朵，以聽覺展開探索旅程，體驗一場以聲音為主角的奇幻冒險。

台中市政府文化局指出，「不二擊聲音製造所」由青年藝術家組成，專注於以擊樂為核心的聲音創作，今年不僅獲選為台中市傑出演藝團隊，也入圍台新藝術獎。團隊跨足劇場、舞蹈與裝置藝術等領域，持續探索聲音的多元表達，代表作包括《寄聲之廟》、《一個人的廟會》及《柏拉圖的洞穴》。這次推出的「給孩子的聲音計畫」，期望帶領觀眾以聽覺為媒介，用聲音與想像力共築舞台，陪伴孩子發現屬於自己的獨特聲響世界。

不二擊藝術總監薛詠之表示，《所有被發現的事情都是獨一無二的》靈感源於2021年《耳朵怪的聲林秘密基地》展覽，觀察孩子探索聲音時的專注與好奇，啟發他思考「大人該如何陪孩子一起發現世界」。這次邀請長期耕耘寶寶劇場的藝術家左涵潔編導，以聲響與遊戲為核心，結合五段環境聲音與肢體互動，讓觀眾重新體驗「第一次聽見」的驚喜，並從中學習用耳朵理解世界。

屯區藝文中心也將於11月23日推出延伸活動《萬物皆有聆》聲音採集工作坊，邀民眾重新連結日常聲響與文化記憶。更多節目與報名資訊，請上屯區藝文中心官網（https://www.ttdac.taichung.gov.tw）或追蹤官方臉書粉絲專頁。（張文祿報導）