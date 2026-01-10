中市巨型姆明裝置周邊出現違規擺攤 市府：將取締

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市政府為替中台灣燈會暖身，在市民廣場設置「巨型姆明」氣偶，民進黨台中市議員黃守達今天發現周邊違規攤商聚集。市府表示，建設局將聯合員警進行稽查取締。

2026中台灣燈會與國際人氣IP姆明（Moomin）跨界合作，將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在台中市中央公園登場，為替燈會暖身，市府首波在市民廣場設置「巨型姆明」氣偶，吸引不少民眾前去拍照打卡。

黃守達批評，原本是城市行銷的亮點，卻因違規攤商大量聚集，嚴重影響景觀，變成民眾拍姆明，攤商當背景的荒誕景象。

廣告 廣告

黃守達表示，早在巨型姆明設置之初，他就已將相關違規設攤情形向市府反映，要求加強稽查與現場管理。但沒想到市府於1週前到此舉辦記者會，才過了1週，攤商就又通通回來了。

黃守達今天前往查看後發現，現場亂象故態復萌，他要求市府觀旅局會同建設局處理。但於現場等了近1小時，市府不僅無任何作為，攤商還越聚越多，賣玩具、賣香腸及紅茶的一應俱全。號稱的24小時保全宛如虛設，非常離譜。

建設局對此表示，保全人員發現後予以勸導及勸離，如違規攤販未予配合，建設局將聯合員警進行稽查取締，並依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，裁處新台幣1200元至6000元罰鍰。

建設局指出，聯合稽查取締時，部分行為人已離開現場，針對勸導不聽，或慣犯將處以最高罰鍰，建設局將加強稽查頻率及強度，也呼籲市民朋友勿向違規營業攤販購買物品，維護自身權益也共同守護市民休憩環境與優質綠地。（編輯：林恕暉）1150110