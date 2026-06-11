中市市場用地活化再下一城！ 大里新義段生活複合市場預計年底啟用
台中市政府持續推動市場用地活化及公共設施升級，大里區新義段7地號市場委外拆除重建經營案已正式動工，預計於今(115)年底完工啟用。經濟發展局表示，此案由市府引進民間資源投入開發，投資金額約9,600萬元，未來將打造結合餐飲、零售及生活服務功能的複合式生活場域，提供市民更優質便利的消費環境，也為大里地區再添生活新亮點。
經發局指出，新義段7地號原為源內新市場，為1層樓老舊鋼架建築，過去經營百貨賣場及餐廳等用途。為活化老舊市場空間、提升土地利用效益及改善消費環境，市府透過公開評選方式，委由大熊建設股份有限公司投資開發，拆除既有建物後重新規劃興建，藉由公私協力模式推動市場用地轉型升級。
經發局表示，此案已於今年6月5日舉行動土典禮，由副局長林敏棋代表出席，與地方民意代表及投資團隊共同見證工程啟動，象徵大里市場用地活化再邁出重要一步。市府也將持續與投資團隊密切合作，確保工程順利推展。
經發局說明，新義段7地號位於東榮路一段與新明路口，鄰近東隆立體停車場，周邊住宅密集、生活機能成熟，區位條件良好。未來將興建地上2層複合式服務設施，預計引進知名餐飲、零售及特色服務品牌進駐，提供居民更多元的消費及生活服務選擇，進一步帶動周邊商業發展。
經濟發展局長張峯源日前也前往工地訪查，特別關心近期原物料及營建成本上漲對工程推動的影響，並要求施工團隊落實工程品質及工地安全管理，在兼顧施工安全與品質前提下，確保工程如期如質完成。
經發局強調，市府近年持續推動市場現代化及市場用地活化政策，透過引進民間投資與創新經營模式，提升公共設施服務品質。未來新義段開發案完工後，除可提供更明亮舒適的消費空間及便利停車環境外，也將結合餐飲、零售及生活服務機能，成為大里地區重要的生活服務據點，進一步帶動地方經濟發展與生活品質提升。
更多新聞推薦
其他人也在看
台股交易熱絡5月證交稅年增2.9倍 實徵704億元續創單月新高
台股交易熱絡，成交值屢創高。財政部今天（11日）公布5月全國賦稅收入初步統計，受惠台股漲勢延續，帶動單月證交稅實徵淨額704億元，再度刷新單月新高紀錄，年增2.9倍，漲幅為逾22年以來新高。累計前5月證交稅實徵淨額2487億元，亦為同期新高。
光電股泛陣陣綠光！「這檔太陽能」卻逆勢漲停、群創也噴8% 彩晶小摔1%陷連6跌
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導受美股四大指數全面收黑影響，台股加權指數今（11）日開低走低，盤中一度下挫至接近4萬2千點大關，隨後大幅度拉回，最終收4...
德政變弊案！花蓮營養午餐出包 胡仁順點名「傅崐萁防火牆」：恐向上擴大
即時中心／廖予瑄、許雯絜報導花蓮縣政府推動的 「免費營養午餐」疑爆發弊案，花蓮縣副縣長顏新章今（11）日以嫌疑人身分被檢調帶到調查站約談，副縣長辦公室等處也遭到搜索，而代理秘書長饒忠則是證人身分，同樣帶回訊問。對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，顏新章是國民黨立委傅崐萁非常重要的核心幕僚長，所以不難看出，「這次弊案還有向上延燒的可能。」
訂單滿手接到2027年後！這「代工廠」獲投信大買1.8萬張 全球產能還要翻倍
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美伊衝突升高市場不確定性，加上美股四大指數同步收黑，台股今（11）日震盪走弱，終場以43,149.46點作收，下跌76.08點，跌...
巨石砸壞軌道! 阿里山林鐵6/12本線列車再停一天
南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導嘉義山區受到連日大雨影響，導致巨大落石持續崩落，壓在阿里山林鐵軌道上，共有兩處軌道因此受到影響，被迫全面中斷，因為大雨持續，搶修中又有新的落石掉落，因此6月12日林鐵嘉義到阿里山路段也會繼續停駛。
高爾夫》年度大滿貫出現兩隻腳了！【翁明璽專欄】
歷經11年的奮戰，北愛爾蘭名將Rory McIlroy終於在去年征服Augusta National Country Club（奧古斯塔國家鄉村俱樂部），披上渴望多年的名人賽綠夾克，一舉成為自Tiger Woods之後，首位集滿4座不同大賽冠軍的傳奇球星，接下來換成當今世界球王Scottie Scheffler試圖加入這個史上只有6人的生涯大滿貫超級俱樂部。
孫易磊先發6局無失分狂飆8K完成任務！退場時火腿2:0領先為勝投候選人
體育中心／綜合報導效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的台灣投手孫易磊，於台灣時間11日下午5點重返一軍投手丘扛先發，將對戰橫濱DeNA灣星，力拚日職生涯首勝入袋，這也是本季孫易磊首度在一軍登板。
台美關係史上最佳，護國神山卻在華府遇逆風？共和黨人強勢表態：台積電涉及侵權就禁運
根據美國新聞網站《Axios》獨家取得的信件，多位共和黨人敦促美國國際貿易委員會（ITC）在涉及台積電（TSMC）的專利案件中，應當採取強硬的執法行動。這則《Axios》在11日披露的報導，不僅將商業專利糾紛上升到了國家安全與產業霸權的政治博弈，更直接衝擊台灣護國神山的利基與台美關係。這場政治攻防始於一封日期標註為5月22日的聯名信。發起人包括共和黨籍的眾議......
上月營收破1380億創歷史次高！「電零組通路」第二季財測達成率逾七成 電源與伺服器需求引爆動能
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導半導體零組件通路商大聯大（3702）昨（10）日公布新一期財報，其中5月營收達1380.2億元，月增8.4%、年增82.9%，創歷史單月...
台股新增5檔「關禁閉」！它慘吞25分鐘撮合
證交所與櫃買中心今（11）日公告新增5檔處置股，包括鞋類代工大廠來億-KY（6890）1檔上市，以及半導體清洗設備廠科嶠（4542）、網紅店商平台美而快（5321）、AI電阻材料廠九豪（6127）、PCB材料場尚茂（8291）4檔上櫃，均從明（12）日起關至6月26日。
超高齡風暴來襲！10年後「三成台人是老人」 專家：老化指數即將超越日本
「高齡化不只是社會福利議題，更關乎國家競爭力與企業生存的經濟危機。」台灣銀髮產業協會今舉辦「台灣銀髮產業關鍵使命：2035邁向產官民三贏未來」論壇，理事長林莉婷表示，距離2035年只剩不到十年，屆時台灣65歲以上人口將逼近三成，這場「超高齡風暴」將全面翻轉台灣的住宅形態、消費市場與企業人才布局。
終於可以曬衣服了！氣象署曝「放晴時間」：氣溫回升有望見到陽光
中央氣象署發布最新天氣預報，未來一週台灣將迎來先濕後乾的天氣轉折。受到梅雨鋒面影響及強烈西南風灌入，14、15日將是降雨最劇烈的「重頭戲」，中南部需嚴防局部大雨或豪雨。所幸這波雨勢預計從16日起因西南風減弱而逐漸趨緩，各地氣溫明顯回升，17、18日北部與東半部終於能告別陰雨、見到久違的陽光；緊接而來的端午三連假目前預測天氣也相對穩定偏熱，型態轉為午後雷陣雨為主。
71萬股東看過來！台新新光金前5月獲利348億元年增四倍
擁71萬股東的台新新光金控（2887）今（11）日公布自行結算累計1~5月稅後淨利為348.8億元，較去年同期成長432%，每股稅後淨利為1.36元，創歷史新高。
新北在地就學再傳佳績 4840名學子錄取大學申請入學
115學年度大學申請入學今（11）日放榜，新北市公私立高中職共有7,734人報名，錄取4,840人，其中1,059人錄取國立大學，包含錄取臺灣大學48人、清華大學46人、政治大學63人、陽明交通大學26人、成功大學24人、臺灣師範大學64人、中央大學37人、中興大學29人、中正大學44人及中山大學21人，展現新北市推動在地就學、適性發展及多元升學輔導的成果。新北學子在多元學習環境中發揮潛能，以自身努力開創升學機會。明德高中蘇育暐同學為新住民子女，體恤父親從事日薪技術工作辛勞，在寒假期間至年貨大街打工貼補家計。求學期間也在學校協助下獲得「鴻海獎學鯨獎助學金」支持，並於二階甄試中以「願景計畫」呈現自身求學歷程與未來規劃，同時正取國立宜蘭大學電機工程學系與土木工程學系。另雙溪高中舞龍隊隊長彭泯諺及隊員陳柏憲、陳竑達，長期投入舞龍訓練，在團隊合作與自我要求中培養堅持不懈的態度，3人今年同步錄取國立臺灣體育運動大學，展現偏鄉小校特色發展與適性揚才的成果。教育局表示，新北市持續推動「在地就學大聯盟計畫」，自110年起已攜手超過30所大專校院合作，每年開設逾200門微課程、專班及營隊，涵蓋資訊科學、
美加墨世界盃規模空前，卻因政治因素而代價高昂
有一點似乎肯定：在賽場的精彩以外，這場規模空前的世界盃，可能會成為史上最具爭議的賽事之一。
王義川想卡鄭麗文變大翻車！董智森點破「這關鍵」？！
民進黨立委王義川日前在立法院外交及國防委員會審查預算時，針對民主基金會補助政黨赴海外交流議題，主張刪減一億元預算，並強調「沒有退讓空間」。然而提案一出，不僅讓外交部長林佳龍當場緩頰勸阻，就連國民黨立委徐巧芯也表示若王義川堅持提案，藍營願意尊重。不料此舉卻讓現場藍綠立委與列席官員全看傻眼。最後在一旁國民黨立委徐巧芯狂酸「都大人了，你自己的提案自己決定」的笑聲中，王義川才驚覺自己成了「豬隊友」 ，悻悻然秒同意保留預算，結束這場綠營集體嚇壞的立院大鬧劇 。
總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看
第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，監察委員提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天（11日）上午宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興，擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。期待全體被提名人獲得立院同意，懇請立法院恪盡憲法忠誠義務，以客觀角度審視所有被提名人，維持憲政機關監察院的正常運作。
零互動半年傳決裂？小島秀夫「影片激情擁抱」TGA主持人，網笑：爸媽終於復合了
小島秀夫與 TGA（The Game Awards）創始人兼主持人 Geoff Keighley 近日睽違 6 個多月再次驚喜同框，在餐廳共同飲用香檳慶祝，還分享了擁抱影片，用最直接的行動打破了最近網路上傳聞，兩人因為頒獎問題鬧不合的謠言。
端午節親訪老福機構 新北社會局長李美珍致贈加菜金及蘋果
端午佳節將至，新北市社會局長李美珍代表侯友宜市長親自走訪淡水區仁濟安老所、三芝區雙連安養中心，以及八里區天主教安老院送上加菜金及蘋果，除了為長者送上溫馨的節日祝福，也感謝機構工作團隊無微不至的照顧長者，共同守護長者安全及健康。仁濟安老所座落在淡水河畔邊，還可以遠眺淡江大橋，李美珍抵達現場時，由住民賴文章及賴潘鳳英夫妻擔任代表收下加菜金及蘋果，住民也以歌曲熱烈歡迎，李美珍致詞時分享，敬老卡從今年7月起擴大服務，除了點數增加為600點，也增加了YouBike 2.0E電輔車多元通路，邀請長者們多多利用，透過外出的機會，維持身心健康，現場住民也紛紛舉手問起申辦方式以及計程車隊的叫車方式，反應熱烈。位於三芝區的雙連安養中心設有安養、養護及失智照顧等區域，院長張語珊分享，每年端午節都會安排有趣的節慶活動，像是在正中午進行的立蛋活動，以及行之有年的划龍舟活動，讓長者也可以享受過節氣氛。已經入住9年、高齡89歲的住民蔡惠玉分享不老秘訣，這裡有很多課程可以參加，每天保持固定的生理時鐘，讓自己不與外界環境脫節，同時也養成運動的好習慣，很開心、也很感謝雙連團隊的照顧及陪伴。最後一站來到八里的台灣天主教安老
49枚戰斧飛彈轟炸伊朗 川普：伊朗請求美軍中止目前軍事行動
美國總統川普（Donald Trump）於6月10日接受福斯新聞（Fox News）特派記者崔伊．英斯特（Trey Yingst）專訪時首度透露，伊朗官方已直接與美方取得聯繫，並請求美軍中止目前對伊朗境內的軍事行動。福斯新聞記者英斯特指出，川普在訪談中詳細說明了這場轟炸行動的最新進展、與德黑蘭當局的談判現狀，並嚴正警告，若伊朗最終拒絕美方提出的協議草案，美......