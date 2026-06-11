中市市場用地活化再下一城！ 大里新義段生活複合市場預計年底啟用

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





台中市政府持續推動市場用地活化及公共設施升級，大里區新義段7地號市場委外拆除重建經營案已正式動工，預計於今(115)年底完工啟用。經濟發展局表示，此案由市府引進民間資源投入開發，投資金額約9,600萬元，未來將打造結合餐飲、零售及生活服務功能的複合式生活場域，提供市民更優質便利的消費環境，也為大里地區再添生活新亮點。

經發局指出，新義段7地號原為源內新市場，為1層樓老舊鋼架建築，過去經營百貨賣場及餐廳等用途。為活化老舊市場空間、提升土地利用效益及改善消費環境，市府透過公開評選方式，委由大熊建設股份有限公司投資開發，拆除既有建物後重新規劃興建，藉由公私協力模式推動市場用地轉型升級。

廣告 廣告

經發局表示，此案已於今年6月5日舉行動土典禮，由副局長林敏棋代表出席，與地方民意代表及投資團隊共同見證工程啟動，象徵大里市場用地活化再邁出重要一步。市府也將持續與投資團隊密切合作，確保工程順利推展。

經發局說明，新義段7地號位於東榮路一段與新明路口，鄰近東隆立體停車場，周邊住宅密集、生活機能成熟，區位條件良好。未來將興建地上2層複合式服務設施，預計引進知名餐飲、零售及特色服務品牌進駐，提供居民更多元的消費及生活服務選擇，進一步帶動周邊商業發展。

經濟發展局長張峯源日前也前往工地訪查，特別關心近期原物料及營建成本上漲對工程推動的影響，並要求施工團隊落實工程品質及工地安全管理，在兼顧施工安全與品質前提下，確保工程如期如質完成。

經發局強調，市府近年持續推動市場現代化及市場用地活化政策，透過引進民間投資與創新經營模式，提升公共設施服務品質。未來新義段開發案完工後，除可提供更明亮舒適的消費空間及便利停車環境外，也將結合餐飲、零售及生活服務機能，成為大里地區重要的生活服務據點，進一步帶動地方經濟發展與生活品質提升。



更多新聞推薦

● 想鑽洞詐領租金補貼？ 國土署：具查核機制，詐領者一律移送司法調查