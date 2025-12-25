中市庇護工場攝影創作分享 展現工作動人瞬間

攝影作品展現工作中平凡又動人的瞬間。

台中市庇護工場瑪利媽媽清潔高手工作隊-先鋒隊，昨(24)日下午在市府惠中樓瑪利MAMA手作麵包庇護商店舉辦「先鋒大道 集體攝影行動展-創作分享會」，現場由庇護員工分享作品創作歷程及心得。

勞工局長林淑媛表示，台中市共有8家庇護工場，提供「餐飲烘焙型態」、「清潔工作隊型態」、「觀光休閒型態」、「房屋修繕型態」及「印刷型態」等5類專業工作訓練，於各就業階段中與身障者一同邁步，使身心障礙者降低或解決因障礙而致的就業困難，期待能成為勞動市場一份子。

勞工局提到，身處在網路社群媒體時代，攝影是現代人生活日常，這次瑪利媽媽清潔高手工作隊先鋒隊規劃「先鋒大道」攝影計畫，透過讓庇護員工以攝影方式，記錄工作夥伴彼此的工作日常，從5月到8月，由11位隊員輪流擔任一天的「攝影值日生」，值日生負責記錄大家工作的點滴，拍攝過程中讓每位隊員挑選自己的照片，幫作品命名，也分享拍攝心情。

勞工局補充，瑪利媽媽清潔高手工作隊先鋒隊-「先鋒大道 集體攝影行動展」展期自114年12月15日至115年3月31日於市府台灣大道市政大樓惠中樓1樓瑪利MAMA手作麵包庇護商店展出，更多活動內容請至瑪利媽媽清潔高手工作隊-先鋒隊粉絲專頁查詢( https://www.facebook.com/1083maria )。