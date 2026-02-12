中市府主動擴大稽查營建工地職安 盧市長曝心意

市府主動多管齊下，輔導、檢查並督促落實勞工安全文化。（勞工局提供）

記者楊文琳／台中報導

春節將近，許多營建工程進入趕工階段，工地作業風險隨之增加。為讓勞工朋友能平安上工、安心過年，台中市政府啟動「高處不生憾一建築工地墜落打擊專案檢查」，辦理擴大聯合稽查，呼籲營造業應加強安全防護措施，為第一線勞工築起安全防線。市長盧秀燕強調，市府主動多管齊下，輔導、檢查並督促落實勞工安全文化，讓「安全回家」成為勞工朋友的日常。

盧市長表示，營造業是高風險行業，工地常見高處施工及危險機具等較具危險性工作，若未確實落實安全與衛生管理，極易釀成憾事，除了造成勞工朋友身體上的傷害，對勞工朋友的家庭及社會都是嚴重的損害。市府也將透過宣導、輔導與檢查並行的方式，督促業界落實安全文化，透過主動預防，將作業風險降低，讓「安全回家」不只是口號，而是每一位勞工朋友都能實現的日常。

營造工作者不畏天氣與登高，在高危險性環境下為城市建設盡心力，被視為「城市勇者」；勞工局林淑媛局長指出，這次專案檢查鎖定曾發生職災、高樓層及高風險工地，針對高處作業防墜措施、安全帶使用、護欄護蓋設置等重點逐一檢視。發現有立即危險之缺失，加強執法力道，請營造工地勿心存僥倖，確保勞工能平安過好年。勞工局強調，專案檢查已累計兩百五十個工地，違規工地數七十四件，罰鍰高達八百七十三萬元，嚴謹的檢查並非刁難，而是期許提醒事業單位，「安全」是每天開工前就該完成的基本功，避免春節前工期壓力，而忽略勞工朋友的安全。