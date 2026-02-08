中市府優遊台中學科普講座 曾志朗院士談 AI 與未來學習
為培養學子面對未來科技浪潮的跨域整合能力，台中市政府教育局昨（7）日於市立西苑高中舉辦第5場「傑出科普講座」，特別邀請中央研究院院士曾志朗親臨開講(見圖)，以「AI, BI, CI, DI, AND EI: Prepare for Future Learning Sciences」為題，帶領現場師生深入探討人工智慧、生命科學與人文素養交織而成的未來學習樣貌，為學子開啟一場兼具高度與深度的知識饗宴。
教育局長蔣偉民表示，此次講座由教育局「優遊台中學」計畫攜手國立彰化師範大學及國立自然科學博物館共同辦理，持續為學生打造免費且高品質的跨域學習平台。「優遊台中學」致力於打破校園與學科的界線，整合大學與博物館等專業資源，讓學生能在課堂之外，接觸最前沿的科學思維與人文觀點。此次特別邀請曾志朗院士，以其深厚的語言學與認知科學背景，引導學生理解在 AI 浪潮下，真正的競爭力不僅來自技術本身，更來自群體智慧與人文精神的融合。
蔣偉民指出，面對快速變動的科技時代，教育局將持續透過跨校、跨機構的策略聯盟，把看似艱深的科普知識轉化為學生可實踐、可內化的能力，確保台中學子在未來的科學舞台上，不僅具備科技素養，更擁有厚實的人文底蘊與社會責任感。
此次講座由國立彰化師範大學、國立自然科學博物館及台中市政府教育局共同主辦，現場除吸引國三至高三學生熱情參與外，也有多位教師與民眾踴躍到場，共同投入這場跨世代的科學對話。
講座中，曾志朗院士指出，未來科學的關鍵不在於單一學科的堆疊，而在於「整合、融合」的能力。他強調，知識不能只是片段式的拼湊，而應從「組合」走向深度「整合」，最終進一步「融合」為能解決真實問題的行動力，才能真正體現「知識就是力量，融合才能化腐朽為神奇」的精神。
曾志朗院士並提出以「AI 與未來科學及生命教育」為核心的「五 I 思維架構」，引導學子重新思考未來競爭力的本質。他指出，應從 AI（Artificial Intelligence）的工具運用與模擬技術出發，進一步回歸 BI（Biological Intelligence），探索生命本身所蘊含的智慧；再結合 CI（Collective Intelligence）的群體智慧，強化人與人之間的連結；同時透過 DI（Digital／Data Intelligence）進行數位與資料的跨域整合，最終昇華為具備覺察力、同理心與韌性的 EI（Educated Intelligence），實踐「民胞物與、天人合一」的人文精神，為未來世界培養真正關鍵的人才。
