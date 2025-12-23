中市府元旦紀念小物史努比置物盒 陪你可愛迎新年

中市府元旦紀念小物亮相，史努比置物盒陪你可愛迎新年。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳／台中報導

迎接新的一年到來，台中市政府將於明年一月一日上午八時在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，邀請市民朋友齊聚一堂，共同迎向嶄新的一年。每年備受矚目的升旗紀念小物於二十三日正式亮相，民政局長吳世瑋表示，今年市府特別推出取得正式授權的限量紀念品「史努比單層置物盒」，結合國際知名療癒角色與台中在地製造能量，兼具可愛外型與實用功能。

吳局長指出，今年元旦升旗紀念品在取得正式授權後，特別委由台中清水區在地廠商生產，成功結合國際知名療癒漫畫角色史努比與台中在地產業能量，展現市府支持地方產業發展的用心。史努比置物盒不僅具有收藏價值，新年期間可作為春節糖果盒或餅乾盒招待親友，外出踏青、野餐時亦可盛裝輕食。

民政局說明，今年元旦升旗典禮將發放限量五千份紀念小物「史努比單層置物盒」，活動當日上午六時起，將於排隊隊伍起點發放兌換券，並自上午六時三十分開始開放領取，民眾須於上午七時三十分前持兌換券完成兌換，歡迎市民朋友踴躍前往府前廣場參與元旦升旗典禮，共同開心迎接新年、領取紀念好禮。