中市府全國首創「夜間電話」法律諮詢 推免到場即時服務

為協助白天需上班、行動不便或居住於偏遠地區的市民即時獲得法律協助，台中市政府法制局自108年7月8日起，全國首創推出「夜間電話法律諮詢服務」，突破傳統法律諮詢須親自到場、受限時段與地點的限制，僅需一通電話，即可在夜間獲得專業律師即時法律建議，打造真正貼近市民生活的法律支持機制。

法制局表示，法律資源的可近性不應僅止於延長服務時間，更應解除民眾實際使用上的門檻。夜間電話法律諮詢服務透過電話即時回應市民需求，不僅降低交通與時間成本，也避免民眾因無法到場而放棄尋求法律協助，實質提升法律近用程度。

(見圖)台中市政府全國首創「夜間電話」法律諮詢。



夜間電話法律諮詢服務推動以來，市民利用情形逐年成長，108年服務651人次，109年成長至1,802人次，110年達2,225人次，111年提升至2,712人次，112年續增至2,779人次，113年再創2,793人次新高，顯示市民對「免到場、即時電話諮詢」模式具有高度需求與肯定。

法制局長李善植指出，夜間電話法律諮詢內容涵蓋住宅租賃、勞資爭議、家事與繼承、消費糾紛及詐欺防制等與市民生活密切相關之法律議題，由專業律師即時說明與引導，協助市民釐清法律關係、預防爭議擴大。民眾可於星期一至星期五晚間5時至7時，撥打諮詢專線 04-2217-7300，即可獲得專業法律協助。