中市府全市新設、優化10面球場 投入逾4,600萬元強化網球建設

台中市政府近年同步推動網球場地新建與優化，合計投入逾4,600萬元，於山線、海線多點布局，新建及改善共10面網球場，涵蓋硬地與紅土等多元場地型態，回應市民休閒、訓練及賽事使用需求。包括新設豐原、神岡網球場，並優化清水運動公園既有設施，搭配夜間照明與練習空間升級，逐步串聯全市網球場地網絡，讓市民在生活圈內即可享有安全、便利且高品質的運動空間。

(見圖)神岡紅土網球場於114年8月正式開放使用。

運動局表示，市府於豐原區原高一用地投入約2,400萬元，興建4面標準壓克力地坪網球場，並於去年9月正式啟用。場地設置符合訓練需求的夜間照明、練習牆及基本周邊設施，可支援基層訓練、社團活動及市民日常使用，成為豐原及后里地區網球愛好者的重要運動據點。

運動局指出，為回應不同訓練型態需求，市府另斥資近1,400萬元於神岡新設2面紅土網球場，補足台中紅土場地資源，已於去年8月啟用；同時，清水運動公園既有4面硬地網球場亦完成優化工程，包含夜間照明升級及增設練習牆等設施，總經費約800萬元，並於去年底完工，將於近期完成驗收後開放使用，提升海線地區市民夜間運動的便利性。