中市府公共建設再添榮耀 陳大田獲頒公共工程專業獎章

記者張秉淞／臺中報導

行政院公共工程委員會昨（21）日舉行第25屆公共工程金質獎頒獎典禮，臺中市政府建設局以「東勢區埤豐橋改建工程」榮獲土木工程類優等殊榮；同時，建設局長陳大田因長期推動優質公共工程、成效卓著，獲頒全國唯二的「公共工程專業獎章」，為臺中市公共建設再添榮耀。

陳大田昨日率領建設團隊北上受獎，除了感謝評審團肯定市府團隊在工程管理與施工品質上的努力，更強調未來將秉持市長盧秀燕「開不了工的要開工、完不了工的要完工」持續精進工程管理制度，確保每一項建設都能回應市民期待，讓公共工程不僅止於硬體建設，更能貼近市民實際需求，展現城市溫度。

陳大田表示，盧秀燕高度重視區域交通安全與防汛需求，針對位處重要交通節點的「東勢埤豐橋」，因橋梁老舊、通洪能力與結構安全已不符現行需求，指示市府秉持「安全優先、民生為本」原則，全面檢討橋梁尺度與設計，強化結構安全與防洪韌性，以因應極端氣候與強降雨；同時兼顧景觀與環境友善，採簡潔橋型融入周邊自然；並在施工期間充分落實交通維持與工區管理，將對用路人及地方居民的影響降至最低。陳大田說，這次工程成果榮獲公共工程金質獎「優等」，就是評審團一致肯定市府工程品質的表現。

建設局補充，陳大田此次獲頒「行政院公共工程專業獎章」，表彰其多年來在公共工程政策推動、工程品質提升、制度改革及人才培育等方面的卓越貢獻，陳大田則認為這項榮耀屬於整個建設團隊，也代表中央對臺中市公共工程治理方向的高度肯定，未來市府將持續以專業為核心，精進工程管理制度，穩健推動各項公共建設。

建設局指出，公共工程金質獎為國內公共工程界最高榮譽之一，也是工程界的年度重要盛事，市府建設團隊多年來戮力推動各項重大建設並持續精進品質，此次獲獎充分展現市府團隊在工程專業與執行力上的實力。近年來臺中市在公共工程領域成果豐碩，累計榮獲工程金質獎16件、特別貢獻獎3座、國家卓越建設獎29件及臺中市公共工程品質獎24座，市府將持續推動高品質公共建設，全面提升市民生活品質。

建設局長陳大田獲頒全國唯二的公共工程專業獎章。（中市府建設局提供）

中市建設局長陳大田與工程會主委陳金德合影。（中市府建設局提供）

東勢埤豐橋奪金質獎、中市建設局長陳大田獲頒全國唯二專業獎章。（中市府建設局提供）

東勢區埤豐橋改建工程榮獲土木工程類優等殊榮。（中市府建設局提供）

東勢區埤豐橋改建工程施工期間落實交通維持與工區管理，對用路人及地方居民影響降至最低。（中市府建設局提供）

東勢區埤豐橋配置夜間燈光，打造最美橋梁夜景。（中市府建設局提供）