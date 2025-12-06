中市府出席芬蘭獨立日晚宴 展現城市國際力與購物節魅力

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】芬蘭商務辦事處昨(5)日晚間於台北遠東香格里拉酒店舉辦隆重晚宴，現場各界貴賓齊聚一堂，共同慶祝芬蘭獨立後第108週年國慶。台中市政府經濟發展局長張峯源代表市長盧秀燕出席致賀，席間與芬蘭商務辦事處代表羅瑞及各國代表熱烈交流，現場氣氛溫馨熱絡。

張峯源表示，芬蘭是台灣第三大北歐貿易夥伴，在永續發展與能源轉型領域更是全球領先。近期台中企業與芬蘭產業合作再創重大進展，芬蘭紙業暨能源巨擘維美德（Valmet）攜手台灣正隆紙品，在台中后里建置全台規模最大的生質能汽電共生系統，打造120噸級低碳示範，成為跨國能源合作的新標竿。芬蘭商務辦事處今年初也專程拜會市府，雙邊交流頻繁；羅瑞代表更出任今年台中購物節代言人，展現深厚友誼。未來市府將持續打造優質投資環境、排除投資障礙，吸引更多芬蘭企業落地台中。

經發局表示，隨著台中國際化腳步加速，購物節的全球宣傳更加多元。去年邀請比利時、日本、新加坡等國駐台代表擔任代言人，今年更大幅擴大規模，邀請芬蘭、菲律賓、比利時、法國、捷克及印尼6國代表共同拍攝「國際級宣傳名片」。其中，羅瑞代表更化身深受全球喜愛的「芬蘭聖誕老人」，讓宣傳影片吸睛度破表、傳播遍及世界各地。

此外，市府同步優化多國語言介面並設置外籍人士專屬獎項美金1萬元大獎，吸引國際旅客參與。今年也積極透過國際場合推廣購物節，在國際旅客間引起熱烈回響，截至12月5日，消費累計登錄金額已逾225億元，今年預估將有超過50國、1萬名以上外籍人士下載「台中通」，參與店家突破500家異國美食、245家優惠店家，規模較去年大幅成長，充分展現台中作為國際美食之都與消費城市的獨特魅力！

經發局指出，台中購物節不只是購物節，更是一個數位整合、公私協力所打造出的城市經濟轉型國際嘉年華。近期更榮獲國際創意權威—美國TITAN泰坦創新大獎最高榮譽「白金獎」，本屆評選中美國、英國、德國、義大利、加拿大等先進國家皆榜上有名，展現台中在國際舞台上的強勁競爭力。活動進入倒數中，誠摯邀請芬蘭朋友與海內外旅客前來台中感受城市熱情與活力！

昨晚活動嘉賓雲集，包括外交部常委次長葛葆萱、多國駐台使節與企業代表皆親臨現場。張峯源於會中向國際友人分享「台中購物節」全城ON SALE優惠與外籍人士專屬大獎，引起高度討論。多位嘉賓紛紛表示期待走訪台中，親身感受購物節氛圍並試試手氣，挑戰把大獎帶回家的樂趣！