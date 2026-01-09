中市府動用二備金2662萬 台中15區巷道翻新通行升級

民政局偕同區長鄭正忠及西湖里長賴加彬等人視察大里區草堤路158巷





市民的小事，就是市府的大事！鑑於去年豪雨頻繁加上高溫曝曬造成道路老化受損，市長盧秀燕去年10月請各區公所主動盤查，並由民政局彙整推動公共環境改善工程，涵蓋15個行政區、共35件案件，相關工程在第二預備金逾2,662萬元挹注下，已於去年底前全數完工。民政局長吳世瑋表示，感謝盧市長支持及區公所積極執行，齊力提升道路平整度與通行安全。

大里區草堤路158巷重新鋪設道路長度約440公尺，讓巷道通行更加安全順暢

吳局長提到，第二預備金具備即時調度與彈性運用的特性，能快速回應基層對道路破損與通行安全的迫切需求，縮短改善時程，讓工程成果及早回饋民眾。此次改善工程涵蓋大里、大安、大肚、梧棲、新社、霧峰、后里、豐原、太平、外埔、神岡、清水、大雅、潭子及沙鹿等，共15個行政區、35件工程，總經費逾2,662萬元，所有案件均已去年底順利完工，全力提升公共設施與友善通行環境改善，為市民打造更安全、便利的居住環境。

廣告 廣告

今日民政局副局長彭岑凱也代表吳局長，偕同大里區長鄭正忠及公所團隊、西湖里長賴加彬等人，前往大里區草堤路158巷視察道路重舖工程完工情形。彭副局長表示，大里區草堤路158巷位於西湖里，是通往台中軟體園區及銜接74快速道路的重要通道，車流量大，長期承受重型車輛往來，導致路面破損情形明顯，此次市府挹注第二預備金180萬元，由大里區公所辦理改善工程，重新鋪設道路長度約440公尺，完工後路面平整度大幅提升，不僅改善行車舒適性與安全性，也同步提升周邊整體環境品質。

大里區草堤路158巷道路重舖完工，改善行車舒適性與安全性

大里區長鄭正忠表示，此次透過市府、民政局與區公所的密切合作，讓基層需求得以即時轉化為具體成果，實際減輕居民通行負擔，並感謝盧市長動用第二預備金挹注地方，讓原本受限於年度常規預算，難以及時改善的鄰里巷道路段，得以迅速啟動修繕作業，不僅加快改善時程，也有效回應地方里長與居民長期反映的道路破損問題，讓巷道通行更加安全順暢，並提升整體生活環境品質。

民政局說明，盧市長上任以來，持續強調「燈亮、路平、水溝通」是百姓安居樂業的基礎，也是打造宜居城市的重要條件。其中，道路平整與行車安全更是市府施政重點，市府團隊透過各區公所巡查與改善機制，持續強化道路品質，提升用路安全與行車舒適度，逐步落實「富市台中、行人安全」的施政方向，為市民營造更安全、便利的生活環境。

更多新聞推薦

● 台鐵春節疏運加開271班列車 1/13起陸續開放訂票