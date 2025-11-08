中市府召訓481名備役替代役 強化EMT-1救護技能

《圖說》戶外CPR訓練。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市政府114年第4梯次替代役備役役男演訓召集 7日順利落幕，共有481名備役役男參與，展開為期4天的EMT-1初級救護繼續教育訓練，課程涵蓋災害防救、野外醫學及避難維生等實務技能，藉此提升役男面對各類災害的應變與處置。

民政局長吳世瑋表示，此次演訓不僅展現台中市對災害防救及應變能力的重視，也為城市培育具備專業救護與災害應變能力的備役力量，進一步強化整體社會安全保障。

開訓典禮由民政局副局長彭岑凱代表主持。感謝此次投入訓練的備役役男，以行動展現對國家、對社會的責任感，期盼大家學以致用，攜手強化國家整體緊急救護量能，成為守護城市與國家的堅實力量。

民政局說明，此次EMT-1 繼續教育演訓召集涵蓋多元訓練課程，包括傷患包紮、檢傷分類及燒燙傷處理等基本救護訓練；野外生存技能則著重野外醫學; 避難維生(含避難包及保暖知識)及簡易繩結的野外應用；實務應用部分進行車內脫困訓練，並於市府一樓廣場實施大量傷患處置分站演練，役男依照教官發布的情境進行實況演練，藉此提升對緊急事故與救災任務的實戰能力，厚植國家災難應變與緊急救護的重要備援力量。

民政局補充，市府今年已辦理4梯次救護員（EMT-1）繼續教育訓練，召訓1,478名備役役男，並在成功嶺營區辦理4梯次實彈射擊訓練，共計915人參與；另配合2025城鎮韌性演習也召集150名備役役男投入參演，目前已召訓役男達2,543名，召訓人數創歷年新高。