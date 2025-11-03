中市府召開非洲豬瘟擴大會議 盧秀燕指示再盤點、再擴大守住台灣

盧秀燕市長表示，在清零前的最後階段，把疫情圍堵在個案案場，避免對全國以及台中市養豬場造成影響。（圖：中市府提供）

台中市政府3日召開非洲豬瘟防疫擴大會議，針對台中市非洲豬瘟緊急應變小組的執行情形進行報告，並針對疫後規劃產業輔導措施。市長盧秀燕表示，今日擴大全府級召開會議，在清零前的最後階段，把疫情圍堵在個案案場，避免對全國以及台中市養豬場造成影響，中央設定潛伏期為15天禁制期，現已過去13天，市府務必全力以赴，再盤點、再擴大，守護台中、也守住台灣。

農業局表示，因應疫情期間中央禁止使用廚餘飼養豬隻，農業局主動造冊及關懷輔導中市36場廚餘養豬場改用飼料，除配合中央每頭補助300元，再加碼每頭100元，提供「飼料差額補助」，減輕廚餘養豬畜牧場成本壓力，確保防疫政策順利推動及協助轉型使用飼料，與畜牧業者攜手守住中市八萬頭豬隻健康防線，確保供應穩定、市民安心。

環保局說明，從3日起將后里焚化廠一併納入廚餘處理場所，市府力挺第一線防疫人員，依據過磅紀錄的噸數以及簽名紀錄，發放每車次補助250元至1,500元清運津貼，今日共發出「廚餘清運津貼」60車次、4萬4,750元，感謝清運業者願意協助持續收運既有廚餘路線，並載運到指定焚化爐發電，維持全市廚餘收運作業不中斷。

環保局補充，津貼發放將追溯自10月23日起到11月6日，進廠廚餘車廚餘桶要加蓋、蓋帆布等污染防治措施，以符合廢棄物清理法規定，並且填寫廚餘來源過磅簽名才提供補助。也呼籲民眾廚餘排出前瀝乾水分，再交由清潔隊廚餘車或合法清除或再利用機構清除，共同兼顧防疫與環保。

衛生局每日派員執行市售豬肉及其製品查核，截至今日為止，已累計查核1,083件，全數合格，台中市豬肉產品來源清楚，供應安全無虞。為確保市售豬肉來源合法且安全，將持續加強稽查市場、超市、量販店及餐飲業等販售通路，並將查核成果定期公開，讓市民安心購買。（張文祿報導）