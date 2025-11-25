中市府啟動分流調度 文山廠快速去化收受垃圾

台中市文山焚化爐因廚餘收受過量，貯坑含水量過高導致滑坡昨晚「暫停進場」，台中市議會今(25)日進行定期會市政總質詢，多位議員關心垃圾及廚餘回收處理。市長盧秀燕表示，短期先以分流調度因應，中長期則規劃系統性解方，加速完善處理廚餘去化量能。對於昨日傍晚文山焚化廠出現垃圾車進廠車潮，環保局長吳盛忠也說，經市府即時啟動分流調度，1小時內即恢復開放收受。

盧秀燕（見圖）指出，為妥善處理垃圾與廚餘，短期內啟動分流調度因應，例如以脫水設備降低廚餘含水量協助處理；中長期則啟動完整計畫，包含建置高效能廚餘處理設施、黑水虻等多元處理技術。她強調市府責無旁貸，因應未來可能禁止廚餘養豬，勢必須提出系統性的去化解方，加速完善處理量能。

環保局說，昨日傍晚文山廠出現垃圾車進廠車潮，環保局即時啟動分流調度，並於16時30分暫停垃圾傾卸，1小時內即完成垃圾貯坑調整作業，晚間17時30分恢復開放垃圾車正常進廠。