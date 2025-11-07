中市府啟動加嚴雙軌行動 肉品標示、運輸查核、校園午餐同步升級防護

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】自中央宣布豬隻屠宰解禁後，台中市政府立即啟動自主加嚴查核措施，針對市售豬肉產品標示、來源及運輸衛生進行全面盤點。截至11月6日止，市府衛生局完成共1,225件肉品稽查，檢驗結果皆符合規定，其中包括60家東南亞餐飲業者，共140件產品，也未查獲違規或廚餘流向異常情形。

稽查人員前往校園午餐團膳工廠冷凍庫查核肉品標示。（圖/中市府衛生局提供）

衛生局表示，為控管肉品運輸過程，市府於禁令解除當日即要求21家食品業者落實運輸車輛清潔與消毒，並完成結果回報。至昨日中午為止，全數共52輛車皆已完成清消，並由稽查人員實地查核10家業者所屬共27輛車，預計於今（7）日完成所有查核作業，確保流通環節衛生無虞。

東南亞餐飲店肉品來源與標示稽查。（圖/中市府衛生局提供）

衛生局說明，市府也同步部署「校園午餐肉品聯合稽查專案」，由衛生局、教育局及農業局共同執行，自今日起，一週內將查核20家團膳業者及134所自辦午餐學校，重點項目包括肉品來源與標章確認、產品檢驗報告、製程環境衛生及廚餘紀錄保存，全力維護學童餐食安全。

稽查人員實地稽查肉品運送車輛清潔衛生。（圖/中市府衛生局提供）

衛生局強調，非洲豬瘟防疫雖已度過前一階段，但台中市將繼續維持高規格自主查核，貫徹「查核不間斷、防線不鬆懈」原則，從源頭到餐桌全面守護市民與學童的食品安全。