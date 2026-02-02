中市府啟動北區新興停車場BOT政策公告

記者張妤甄／臺中報導

中市府近年來持續在北區推動重大建設，因應人口成長與商圈發展帶來停車需求，規劃將目前平面的新興停車場，改建為提供420席汽車停車位的立體停車場，全面提升停車供給規模與土地使用效益。市府交通局今（2）日正式啟動「新興停車場新建營運移轉（BOT）案民間自提案」政策公告，將透過引進民間投資與建設能量，加速推動智慧化綠能停車場，擴大北區停車場新地標。

交通局長葉昭甫表示，新興停車場位於中市北區核心地段，南臨精武路、西側緊鄰一中街商圈，基地面積約7,353平方公尺，區位條件優越，為滿足周邊商圈、學區及住宅發展的停車服務，交通局規劃開發立體化停車場，大幅增加區域停車容量，優化停車場機能與環境。

葉昭甫指出，市長盧秀燕重視民眾停車需求，近年積極推動停車場新建、改建與再生工程，逐步建構完善的停車體系，新興停車場BOT案經由政府提供土地、民間自提規劃興建與營運管理的合作模式，不僅可引入民間資金與專業技術，也能加速公共建設進程，提升整體建設量能與公共服務品質。

交通局表示，新興停車場未來除增加停車空間，將配合市府「智慧交通」與「永續淨零」政策，導入智慧停車管理系統、車位即時資訊、電動車充電設施等功能，停車場提供車位的基礎設施，展現臺中推動智慧城市的前瞻與實力；同時考量人行道退縮、立體與屋頂綠化等設計，加值公共建設與周邊環境的融合度。

葉昭甫說明，市府停車政策秉持「先公後私」原則，近年積極盤點並釋出區公所、圖書館及校園等公有場域，透過「夜間及假日開放」模式落實資源共享，至今已成功提供逾1,300格停車位。除空間活化外，交通局同步推動「停車場再生計畫」，將路外及複合式停車場與公園、轉運設施等公共設施加以整合，此次「新興停車場」BOT案即為精進停車服務品質的重要指標，期盼引進民間資金與科技創意，打造更順暢且宜居的交通環境。

交通局補充，「新興停車場BOT案」依據《促進民間參與公共建設法》第46條辦理，由政府提供土地、民間自提規劃興建及經營管理，公告期間自115年2月2日起至3月18日止，將成為帶動周邊區域發展的重要指標性建設，歡迎各大企業踴躍參與，相關公告及申請文件請至「財政部促進民間參與公共建設資訊網」公告案件專區下載( https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx )。

市府交通局今（2）日正式啟動「新興停車場新建營運移轉（BOT）案民間自提案」政策公告。（中市府交通局提供）