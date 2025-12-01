中市府啟動大坑10號登山步道復建工程 籲民眾配合封閉管制

台中市大坑風景區於今年 7 月 28 日受西南氣流豪雨重創，大坑10號登山步道災情明顯。為儘速恢復安全環境，市府已全面啟動復建作業，並加速趕工推進各項程序。觀旅局表示，這次颱風造成多項公共設施受損，災後重建經費龐大，因此積極向中央提出補助申請，盼能將災害造成的損壞一次修復，讓市民與遊客能重返安全、舒適的登山環境。

（如圖）10號步道1K+030災害情形。

觀旅局長陳美秀指出，大坑10號登山步道本次受損嚴重，10號登山步道復建工程已爭取交通部觀光署3667萬元補助，將以 「安全改善」、「耐候工法」為核心理念，辦理木棧道與格框階梯整建、邊坡防護及排水系統改善、受損橋梁補強、跨越設施修繕並更新步道指引與安全告示，以提升步道耐久性與防災韌性。

風景區管理所澄清說明，針對部分民眾反映「大坑10號登山步道壞了一年都沒修好」，10號步道於去年7月因颱風嚴重受損封閉整修，原預計今年6月底開放；惟施工期間多次與廠商協調工班配置，已於今年清明連假提前開放。但於7月底再受颱風影響，邊坡大範圍崩坍，致使步道再度受損，不得不封閉重建，請民眾理解山區自然災害所帶來的施工限制與困難

風景區管理所補充，目前大坑步道群之 2 號、3 號、4號、5 號、6 號、10號及中台科大觀音山步道仍因災後受損封閉，全部共計獲中央核定補助 9,538 萬元辦理復建，呼籲民眾務必遵守封閉與管制措施，封閉區域仍存在落石、坍塌及地基掏空等危險，切勿進入，以維護自身安全；在復建完成前，請民眾選擇已開放且安全的替代步道，如: 1號、3-1號、5-1號、7號、8號、9號 及 9-1號 等 7 條路線，共同維護山區環境與登山安全。