中市府啟動工安專案稽查195工地 開罰65件共793萬罰鍰

春節連續假期將至，為防範因年前趕工，使勞工疲勞或安全管理鬆懈，而發生職業災害，台中市政府自1月20日起至3月10日止，啟動「高處不生憾-建築工地墜落打擊專案檢查」，至(6)日累計檢查195工地，開立停工通知30件，罰鍰處分65件、共裁罰新臺幣793萬元，呼籲營造業應加強安全防護措施，在歲末年初關鍵時刻，為第一線勞工築起安全防線。(見圖)

市長盧秀燕呼籲，業者應在春節前盤點工地，市府也將透過宣導、輔導與稽查並行，督促落實安全文化，讓「安全回家」成為勞工日常。高處墜落是職災主因，趕工期若未落實管理極易釀成憾事，本次重點除查核施工架、開口防護等設施，也加強個人防護具配戴情形，並要求管理人員確實巡查。

勞工局長林淑媛表示，目前查獲違反事項包括承攬管理不周、防護措施不足、未設漏電斷路器及起重機具未設防脫落裝置等，後續將持續加強執法，請工地勿心存僥倖，確保勞工平安過年。

勞工局強調，安全不是選擇題，而是所有營造事業單位必須共同承擔的基本責任，查獲違法事項除依法裁罰外，也同步進行輔導與改善協助，要求業者立即完成缺失改善，並持續強化墜落預防措施，落實安全施工作業標準，確保施工現場符合職業安全衛生法及相關規定。

事業單位如對上述內容有疑問時，可向中市勞動檢查處洽詢，聯絡人：曾科長，電話為04-22289111轉36808