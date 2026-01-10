中市府啟動新春徵才 就業支持方案助市民迎薪機

記者張妤甄／臺中報導

龍馬精神迎新春!中市府勞工局為協助市民在年前「定好位、過好年」，特別規劃5場「富市臺中 就業成功」迎薪接春就業聯合徵才，邀集矽品精密、築間餐飲及煜益鋁業等近60家廠商共襄盛舉，提供逾2,000個優質職缺，助市民年前搶得好職位！

勞工局長林淑媛今（10）日表示，農曆年前正值產業人力流動的旺季，也是求職者爭取優渥待遇的最佳時機，為提供中市待業或轉職市民家人及社會新鮮人優質工作機會選擇，此次2026「富市臺中 就業成功」迎薪接春就業聯合徵才，舉辦5場涵蓋多元產業等近60家廠商，提供超過2000個優質職缺，包括台灣美光、矽品精密、優鋼機械、聯亞科技、煜益鋁業、中鋼保全、丹麥商風鐸、築間餐飲、星巴克、金御賞集團及台灣大食品等知名廠商。

廣告 廣告

現場更釋出各類工程師/技術員、品檢人員、營業人員、會計人員、客服專員、儲備幹部、門市人員、內/外場人員、課程顧問等多樣化職缺，無論是專業技術尖兵，還是服務熱血青年，這裡都有您發揮的舞台，誠摯邀請市民朋友踴躍前往，給自己一個發光發熱的機會！

林淑媛表示，盧市長率領市府團隊執政已屆滿7周年，「7年同行、幸福前行」，一路堅持守護市民家人，打造臺中成為幸福宜居的國際城市！在執政邁向第8年的此刻，市府積極營造良好的投資環境，吸引各領域產業持續落腳台中，提升就業機會，使市民家人安居樂業；而市府勞工局針對市民就業服務需求，提出「台中職得8項就業支持服務」，以「挺你」為核心，從挺你初入職場(青年)、挺你樂齡回流(中高齡)、挺你翻轉弱勢(身障、低收、二度就業婦女等)、挺你前進產業(缺工)、挺你遠距就業(跨域)、挺你度過低潮(失業給付)、挺你見面求職(徵才活動)及挺你圓夢應援(創業)等8大服務面向，助您職場一馬當先，馬到成功！

就業服務處說明，5場次新春徵才分別為1月13日9時30分至12時30分於沙鹿就業服務站；1月16日9時30分至12時30分於豐原區公所4樓會議室；1月30日9時30分至12時30分於大里區瑞城里市民活動中心；2月4日10時至12時30分在經濟部產業園區管理局臺中分局3樓訓練教室；及2月7日上午10時至下午1時在北屯區仁美國民小學活動中心。活動現場針對青年、中高齡及婦女等對象提供多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，更多職缺資訊請至臺中市就業服務處官網查詢(https://gov.tw/XJo)，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。

中市府啟動5場新春徵才、8項就業支持方案助市民迎薪機。（中市府勞工局提供）

中市府啟動5場新春徵才、8項就業支持方案助市民迎薪機。（中市府勞工局提供）