中市府啟動「有鈣讚計畫」 24萬學童周領1瓶乳品！私小生除外

【記者鮮明／台中報導】台中市政府將於下學期起啟動「台中有鈣讚計畫」，公立國小及公私立幼兒園學童，在學期中每星期可兌領1瓶乳品或豆漿。市長盧秀燕今（2日）前往合作通路門市，與學童一同體驗乳品兌領方式和流程。盧秀燕說，台中市受惠的學童大約有24萬人，經費高達2.8億元。

盧秀燕表示，「台中有鈣讚計畫」提供台中市公立國小及公私立幼兒園學（幼）童，於學期中每週可兌領1瓶乳品，品項除鮮奶外，也提供豆漿等選擇，兼顧乳糖不耐學童需求，落實多元、健康的營養補充政策，而為了養成孩童規律喝牛奶或豆漿的習慣，以及每週都能獲得充足的營養，計畫規定須當週領取。

廣告 廣告

盧秀燕說，因為有17種牛奶、18種豆漿品牌可供選擇，後續將觀察第一週的實施情形，預估牛奶和豆漿的領取比例，市府將密切與七大通路配合，調整供貨。今日進行演練與壓力測試，確認超商是否準備好、教學孩子如何領取，同時也宣傳新措施及福利，且為了減輕學校教職員工的行政負擔，這次市府選擇直接在七大超商通路進行作業。

視察過程中，盧秀燕與學童一同進入門市選取鮮乳或豆漿，並於櫃檯實際操作感應兌領，確認系統流程順暢無誤；同時也提醒學童，因乳品需存放於7度以下，若離開冷藏後應於30分鐘內飲用完畢，以確保食品安全；若領取後於超商飲用，要記得把垃圾丟入垃圾桶或直接交由店員處理。

教育局表示，計畫兌領方式彈性便利，學童可憑數位學生證或台中有鈣讚數位卡證，於每週一至週日，至配合的七大通路(包含7-ELEVEN、全家、OK來來、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社)全台門市兌領每週1瓶乳品。

學童也可由家長或親屬代為領取，無須學生本人到場，貼近家庭實際生活情境，減輕家長負擔。若學生證不慎遺失，也可於補發申請期間透過學號或卡號進行手動兌領。

盧秀燕到超商視察「有鈣讚計畫」，並與學童體驗兌換乳品的流程。市府提供

「台中有鈣讚計畫」除私立國小學童未能得到補助外，其餘包括公立國小及公私立幼兒園學童，全市共有24萬名學童受惠。市府提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜元祖級女團成員「跳床打孕肚」只想流產 60歲接納7月娃：我虧欠她

最後一天立院上班！黃國昌曝卸任5大規劃：重披法袍、當直播主

獨家｜大S離世將滿1年！2/2確定辦紀念雕像揭幕儀式 具俊曄續留台灣守護亡妻

