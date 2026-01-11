中市府啟動5場新春徵才 逾2000職缺 助市民迎薪機

龍馬精神迎新春!台中市勞工局為協助市民在年前「定好位、過好年」，特別規劃5場「富市台中 就業成功」迎薪接春就業聯合徵才，邀集矽品精密、築間餐飲及煜益鋁業等近60家廠商共襄盛舉，提供逾2,000個優質職缺，助市民年前搶得好職位！

勞工局長林淑媛表示，農曆年前正值產業人力流動的旺季，也是求職者爭取優渥待遇的最佳時機，為提供中市待業或轉職市民家人及社會新鮮人優質工作機會選擇，此次2026「富市台中 就業成功」迎薪接春就業聯合徵才，舉辦5場涵蓋多元產業等近60家廠商，提供超過2000個優質職缺，包括台灣美光、矽品精密、優鋼機械、聯亞科技、煜益鋁業、中鋼保全、丹麥商風鐸、築間餐飲、星巴克、金御賞集團及台灣大食品等知名廠商。

(見圖)活動現場設置青年專區。

現場更釋出各類工程師/技術員、品檢人員、營業人員、會計人員、客服專員、儲備幹部、門市人員、內/外場人員、課程顧問等多樣化職缺，無論是專業技術尖兵，還是服務熱血青年，這裡都有您發揮的舞台，誠摯邀請市民朋友踴躍前往，給自己一個發光發熱的機會！

就業服務處說明，5場次新春徵才分別為1月13日9時30分至12時30分於沙鹿就業服務站；1月16日9時30分至12時30分於豐原區公所4樓會議室；1月30日9時30分至12時30分於大里區瑞城里市民活動中心；2月4日10時至12時30分在經濟部產業園區管理局台中分局3樓訓練教室；及2月7日上午10時至下午1時在北屯區仁美國民小學活動中心。活動現場針對青年、中高齡及婦女等對象提供多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會。