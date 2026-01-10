中市府地政局中山地所假日重測換狀 同步受理申請地籍異動即時通

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市東區東橋段、東興段與南區合作段及西區科博段土地，日前已完成地籍圖重測作業，為體恤民眾平日上班無法請假辦理換狀，台中市中山地政事務所於今（10）日推出「假日重測換狀服務」。



台中市政府地政局局長曾國鈞表示，地籍圖重測透過數值化測量方式，全面提升測量精度與圖資品質，有助於釐清土地界址、減少爭議，為確實釐整地籍，杜絕經界糾紛，地籍圖重測實有其必要及重要性。

廣告 廣告

中山地所假日重測換狀之暖心薑茶。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中山地政事務所主任賴鳴美說明，此次假日重測換狀服務採「隨到隨辦、當場領狀」方式進行。民眾請攜帶重測換狀通知書、所有權人身分證正本、印章及原土地（建物）所有權狀，即可完成換發作業；如委託他人代辦，請另備代理人身分證及印章。現場更準備暖呼呼的薑茶，讓民眾在寒冬中感受貼心又有溫度的地政服務。

中山地所假日重測換狀之優質服務。（圖/記者廖妙茜翻攝）

逢假日，中山地所今10日重測換狀之貼心協助。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此外，為提升不動產交易安全，現場也提供重測疑義諮詢及地政業務宣導，更協助民眾併案申請「地籍異動即時通」服務，透過即時簡訊或電子郵件通知，讓所有權人第一時間掌握名下不動產異動情形，強化防詐與自我保護機制。

中山地所假日重測換狀圓滿成功。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中山所提醒，若民眾無法於當日前來辦理，原權狀仍屬有效，日後仍可於上班時間臨櫃申請，或利用通信申請、本市跨所申辦、外縣市跨域代收代寄等多元管道辦理，如對此次重測換狀服務有任何疑問，歡迎於上班時間撥打中山地所專線，將有專人提供協助說明。