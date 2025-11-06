中市府報告稱「防疫成效顯著」！僅懲處2基層 議員：看得下去嗎？

即時中心／温芸萱報導

台中梧棲養豬場非洲豬瘟爆發後，中市府的疫調及防疫就屢遭外界詬病。市府明（7）日將在議會針對事件進行專案報告，但提前送交的資料，卻被綠營議員批為「避重就輕」。多名綠營議員怒斥報告缺少關鍵稽查與訪視資料，卻在結論自誇「防疫成效顯著」。更引發爭議的是，全案僅懲處2名基層員工，高層全數安全下莊。議員痛批市府將責任推卸基層，直言「這樣的報告，大家看得下去嗎？」。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，重創全台豬肉產業，同時台中市府的疫調及防疫也引發各界批評。台中市議會要求市府，明（7）日將針對非洲豬瘟事件進行專案報告。市府今日先行送交書面資料，但內容曝光後，引發多名民進黨議員怒火，批評報告避重就輕、毫無誠意，甚至在結論中還自誇「市府防疫措施成效顯著」，讓議員直言「這樣的報告，大家看得下去嗎？」。

議員周永鴻痛批，報告中不但未附上環保局三次「廚餘蒸煮」稽查紀錄，也沒有農業局動保處的訪視資料。他質問：「一份向議會、向市民負責的調查報告卻不提供關鍵資料，是怕真相揭露在大家眼前嗎？」。

議員謝家宜更是砲轟，市府在報告中居然稱「市府於第一時間就以最高規格啟動防疫機制」，而結論竟是「市府防疫措施成效顯著」。她怒批：「第一時間啟動了什麼最高規格防疫？全台看到的只有手忙腳亂，差點釀成全國災難！」。

議員江肇國則指出，市府報告中唯一被懲處的，竟只有兩位基層員工，一位是假日去清消的約僱人員，另一位是未確實稽查的環保局員工。他質疑：「半個月以來的離譜行徑，全都怪基層？市府高層全數安全下莊，沒人該負責？」江更直言，盧市長把責任「垂直避難」，從鄰里系統一路推給中央，用報告卸責基層，甚至讓副市長出面擋箭、打迷糊仗，自己卻在市政會議上稱「台中防疫是全國最嚴格標準」，他質疑「這樣的報告，大家看得下去嗎？」。

江肇國指出，市府報告中唯一被懲處的，竟只有兩位基層員工。（圖／翻攝自江肇國臉書）

