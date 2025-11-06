中市府完成50處市場防疫作業 (圖)

美股周三全面收紅，主因美國最高法院對川普關稅政策提出強烈質疑，市場預期部分關稅有望鬆綁，加上ADP就業數據優於預期，激勵買盤回流。道瓊指數上漲0.65%；標普500指數上漲0.37%；那斯達克指數漲0.65%；費半大漲3.02%。美光在DDR5記憶體價格暴漲25%的題材推動下飆漲8.93%，創歷史收盤新高；AMD走揚2.51%，但輝達因成本墊高回跌1.75%，台積電ADR小跌0.14%。特斯拉則於股東會前夕股價強彈4%，再創近期高點。亞股方面同步反彈，日股勁揚671點至50,883點，韓股小漲；港股強勢走揚，陸股小幅走升，整體市場信心回穩。台股今（6）日隨美股走強開高震盪，加權指數終場上漲182.39點收27,899.45點，成交金額5,000.68億元。權王台積電(2330)小漲5元收1465元，鴻海(2317)、廣達(2382)亦有收紅表現。盤面焦點集中在記憶體與高價股族群，旺宏(2337)亮燈漲停、南亞科(2408)上攻至148元、力積電(6770)續漲；高價股信驊(5274)漲停創高、世芯-KY(3661)、創意(3443)同受ASIC題材激勵大漲。整體來看，AI與記憶體雙主軸領軍，多頭氣勢再起。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前