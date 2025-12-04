中市府宣布好市多擬落腳西屯 議員批違城鄉平衡
（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市政府今天上午宣布第3家好市多將落腳西屯區。無黨籍台中市議員陳廷秀痛批，此案不符城鄉平衡發展，罔顧海線權益。盧秀燕表示，還不是定案，市府被動審查，將送內政部審議。
台中市議會今天召開定期會，盧秀燕會前接受媒體聯訪，有關台中第3家好市多落腳處。盧秀燕表示，好市多透過第3店的地主向台中市政府提出用地審查，這一塊地大概是3.2公頃，位在大肚山的科技走廊，也是台灣大道通往海線最重要的交通節點、最重要的門戶。
盧秀燕提到，這個事情還沒有定案，因為還必須送內政部，市府可以證實有這回事，但是正確的地點或是最後的結果，還是要由好市多來宣布。
對此，陳廷秀提出緊急動議表示，市府宣布第3家好市多可能落腳台中精機舊廠設置，台中捷運藍線的土建工程即將動工，未來有將近10年的交通黑暗期，他質疑，交通影響評估是否會通過，「內政部的審查會通過嗎」，市府為何此時宣布。
陳廷秀指出，好市多總部曾說明，因南屯、北屯店塞車，因此設置第3店，且距離南屯、北屯店約25分鐘的車程，若是設置在台中精機舊址，車程大約20分鐘，不符原則。
他強調，在城鄉平衡發展上，港務專區動線流暢、腹地廣大，還不會塞車。市府直接宣布第3家好市多將落腳西屯區，罔顧海線權益。
盧秀燕答詢表示，台中市的都市計畫審查都是公開透明，強調「市府是被動審查」，業者透過地主送用地申請案，市府依照規定必須要審查，不過現在還不是定案，還有沒有其他場域不知道，目前市府審查通過，但還是要送內政部審查。（編輯：謝雅竹）1141204
