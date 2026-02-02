中市府將啟動「台中有鈣讚計畫」 盧秀燕視察超商兌領機制

為持續守護學童營養，台中市政府宣布將於114學年度第二學期開學日正式推動「台中有鈣讚計畫」，計畫上路前，市長盧秀燕前往合作通路門市視察，並實際模擬乳品兌領流程，與學（幼）童一同體驗操作方式，確認兌換機制順暢，讓政策推動更貼近學童與家庭需求。

盧秀燕表示，市府重視孩子的健康與成長，此次計畫受惠對象台中市公立國小及公私立幼兒園約24萬名學（幼）童，相關經費約2.8億元，新學期起，符合資格的學童可於學期中每週免費兌領一瓶乳品，包含鮮奶或豆漿，協助補充成長所需營養。

盧秀燕也提到，目前提供多達17種牛奶及18種豆漿品牌選擇，市府將視首週實施情形，評估牛奶與豆漿實際兌領比例，並與七大合作通路密切協調調整供貨，計畫啟動前已完成演練與壓力測試，確認系統與門市作業準備就緒，同時也希望藉由超商通路辦理，降低學校教職員的行政負擔。在視察過程中，盧秀燕與學童實際於門市選取乳品並操作感應兌領，確認流程順暢無誤；同時也提醒學童，乳品需於7度以下冷藏保存，離開冷藏後應於30分鐘內飲用完畢，以確保食品安全，飲用後的容器也應妥善丟棄或交由店員處理。

台中市政府教育局說明，兌領方式具高度彈性，學童可持數位學生證或「台中有鈣讚」數位卡證，於每週一至週日，前往七大合作通路（7-ELEVEN、全家、OK來來、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心及美廉社）全台門市兌領每週一瓶乳品，亦可由家長或親屬代領，無須學生本人到場，若學生證遺失，補發期間仍可透過學號或卡號進行手動兌領。

教育局強調，學童健康是城市發展的重要基礎，「台中有鈣讚計畫」透過多元通路與數位化管理，提升政策便利性與可近性，市府未來也將持續檢視執行成效，滾動修正相關配套，與學校、家長及通路共同打造健康、有活力的學習環境。